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Прокуратура в Грузии допросит всех причастных к фальсификации выборов - РИА Новости, 30.10.2024
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11:10 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/gruziya-1980856913.html
Прокуратура в Грузии допросит всех причастных к фальсификации выборов
Прокуратура в Грузии допросит всех причастных к фальсификации выборов - РИА Новости, 30.10.2024
Прокуратура в Грузии допросит всех причастных к фальсификации выборов
Прокуратура Грузии в рамках расследования дела о возможной фальсификации итогов выборов, допросит всех, кто может владеть информацией в связи с этим, говорится... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:10
2024-10-30T11:10
в мире
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии в рамках расследования дела о возможной фальсификации итогов выборов, допросит всех, кто может владеть информацией в связи с этим, говорится в заявлении ведомства. "Прокуратура Грузии одновременно проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, указанные в обращении ЦИК, с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий. Среди них в рамках расследования будут допрошены все те лица, которые могут располагать информацией, связанной с предполагаемым преступным фактом",- отмечено в заявлении.
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в мире, грузия
В мире, Грузия
Прокуратура в Грузии допросит всех причастных к фальсификации выборов

Прокуратура Грузии допросит всех, у кого есть информация о фальсификации выборов

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeЖенщина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
Женщина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Женщина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии в рамках расследования дела о возможной фальсификации итогов выборов, допросит всех, кто может владеть информацией в связи с этим, говорится в заявлении ведомства.
"Прокуратура Грузии одновременно проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, указанные в обращении ЦИК, с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий. Среди них в рамках расследования будут допрошены все те лица, которые могут располагать информацией, связанной с предполагаемым преступным фактом",- отмечено в заявлении.
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