https://ria.ru/20241030/gruziya-1980856913.html

Прокуратура в Грузии допросит всех причастных к фальсификации выборов

Прокуратура в Грузии допросит всех причастных к фальсификации выборов - РИА Новости, 30.10.2024

Прокуратура в Грузии допросит всех причастных к фальсификации выборов

Прокуратура Грузии в рамках расследования дела о возможной фальсификации итогов выборов, допросит всех, кто может владеть информацией в связи с этим, говорится... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:10

2024-10-30T11:10

2024-10-30T11:10

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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии в рамках расследования дела о возможной фальсификации итогов выборов, допросит всех, кто может владеть информацией в связи с этим, говорится в заявлении ведомства. "Прокуратура Грузии одновременно проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, указанные в обращении ЦИК, с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий. Среди них в рамках расследования будут допрошены все те лица, которые могут располагать информацией, связанной с предполагаемым преступным фактом",- отмечено в заявлении.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980479528.html

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в мире, грузия