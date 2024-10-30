https://ria.ru/20241030/gruziya-1980856913.html
Прокуратура в Грузии допросит всех причастных к фальсификации выборов
Прокуратура в Грузии допросит всех причастных к фальсификации выборов - РИА Новости, 30.10.2024
Прокуратура в Грузии допросит всех причастных к фальсификации выборов
Прокуратура Грузии в рамках расследования дела о возможной фальсификации итогов выборов, допросит всех, кто может владеть информацией в связи с этим, говорится... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:10
2024-10-30T11:10
2024-10-30T11:10
в мире
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980335090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6102fefa84d62dba5df84f2bbe8b0687.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии в рамках расследования дела о возможной фальсификации итогов выборов, допросит всех, кто может владеть информацией в связи с этим, говорится в заявлении ведомства. "Прокуратура Грузии одновременно проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, указанные в обращении ЦИК, с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий. Среди них в рамках расследования будут допрошены все те лица, которые могут располагать информацией, связанной с предполагаемым преступным фактом",- отмечено в заявлении.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980479528.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980335090_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ec194c662af1e1e78f92ddfeaf0fac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия
Прокуратура в Грузии допросит всех причастных к фальсификации выборов
Прокуратура Грузии допросит всех, у кого есть информация о фальсификации выборов
ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии в рамках расследования дела о возможной фальсификации итогов выборов, допросит всех, кто может владеть информацией в связи с этим, говорится в заявлении ведомства.
"Прокуратура Грузии одновременно проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, указанные в обращении ЦИК, с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий. Среди них в рамках расследования будут допрошены все те лица, которые могут располагать информацией, связанной с предполагаемым преступным фактом",- отмечено в заявлении.