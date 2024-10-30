https://ria.ru/20241030/gruziya-1980856389.html

Эксперт: "Грузинская мечта" может зачистить госаппарат от своих противников

Эксперт: "Грузинская мечта" может зачистить госаппарат от своих противников - РИА Новости, 30.10.2024

Эксперт: "Грузинская мечта" может зачистить госаппарат от своих противников

"Грузинская мечта", победившая на парламентских выборах, может использовать их итоги для зачистки госаппарата от своих противников, в частности, от президента... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:07

2024-10-30T11:07

2024-10-30T11:08

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Грузинская мечта", победившая на парламентских выборах, может использовать их итоги для зачистки госаппарата от своих противников, в частности, от президента Саломе Зурабишвили, рассказал РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. "Грузинская мечта" может использовать результаты выборов для того, чтобы зачистить государственный аппарат от своих противников, прежде всего сменить президента страны, который сейчас активно поддерживает оппозицию и протестное движение, и в целом сохранить и удержать власть", - сказал он. Эксперт добавил, что, вне зависимости от того, какую риторику выберет Зурабишвили, "Грузинской мечте" стоит от неё избавиться, учитывая, что она поддержала госпереворот и раньше саботировала принятие законопроектов коалиции. "Она явно не отвечает интересам правящей партии", - заявил собеседник агентства. Комментируя идущие в стране протесты против результатов парламентских выборов, Мендкович сказал, что на текущий момент протесты более вялые, чем могли бы быть, и отметил, что теоретически они могут вести к цветной революции, потому что, без сомнения, поддерживаются из-за рубежа и направлены на пересмотр внешнеполитического курса Грузии. "Но на практике пока объективно поддержкой большинства пользуются правящая коалиция "Грузинская мечта... Я не исключаю, что они (протесты - ред.) действительно затухнут", - заключил эксперт. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны. Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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