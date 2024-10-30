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В Грузии начали расследование возможной фальсификации выборов - РИА Новости, 30.10.2024
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10:51 30.10.2024 (обновлено: 11:00 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/gruziya-1980852281.html
В Грузии начали расследование возможной фальсификации выборов
В Грузии начали расследование возможной фальсификации выборов - РИА Новости, 30.10.2024
В Грузии начали расследование возможной фальсификации выборов
Прокуратура Грузии заявила, что начала расследование по делу о возможной фальсификации выборов. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:51
2024-10-30T11:00
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии заявила, что начала расследование по делу о возможной фальсификации выборов."На основании обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября 2024 года прокуратура Грузии начала расследование по факту предполагаемой фальсификации парламентских выборов", - сказано в заявлении.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
В Грузии начали расследование возможной фальсификации выборов

Прокуратура в Грузии начала расследование возможной фальсификации выборов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Тбилиси
Голосование на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Голосование на избирательном участке в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии заявила, что начала расследование по делу о возможной фальсификации выборов.
"На основании обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября 2024 года прокуратура Грузии начала расследование по факту предполагаемой фальсификации парламентских выборов", - сказано в заявлении.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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