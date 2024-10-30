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Захарова прокомментировала инцидент с журналистом РИА Новости в Тбилиси - РИА Новости, 30.10.2024
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08:42 30.10.2024 (обновлено: 09:53 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/gruziya-1980832573.html
Захарова прокомментировала инцидент с журналистом РИА Новости в Тбилиси
Захарова прокомментировала инцидент с журналистом РИА Новости в Тбилиси - РИА Новости, 30.10.2024
Захарова прокомментировала инцидент с журналистом РИА Новости в Тбилиси
Российские журналисты, показывая все так, как происходит на самом деле, мешают Западу формировать нужную ему картину мира, заявила официальный представитель... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T08:42
2024-10-30T09:53
в мире
грузия
россия
мария захарова
саломе зурабишвили
обсе
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские журналисты, показывая все так, как происходит на самом деле, мешают Западу формировать нужную ему картину мира, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя на радио Sputnik инцидент с преследованием корреспондента РИА Новости на митинге в Тбилиси. "Глазами Запада посмотрите на все, что происходит. Как прекрасен с точки зрения западной либеральной демократии был бы мир, если бы не прорывались картинки, репортажи, фактура, которые дают российские журналисты", — сказала она.По словам дипломата, в таком случае не было бы никакой "шероховатости" в информационном сопровождении западной политики. "Не было бы никаких разрывов этой логической цепочки. И тут периодически вырываются российские СМИ, которые устами своих журналистов, обозревателей, корреспондентов во взаимодействии с местными агентствами, телевизионными корпорациями &lt;…&gt; показывают реальное отражение мира в зеркале", — добавила Захарова. Накануне вечером корреспондент РИА Новости пострадал при преследовании его сторонниками грузинской оппозиции, протестовавшими у парламента. По словам корреспондента, провокаторы, которые были на митинге, возмутились, услышав русскую речь. Несмотря на то что журналист игнорировал их, собралась толпа. Протестующие скандировали антироссийские лозунги и, преследуя репортера, несли над его головой мегафон с громкой сиреной. Окруженный толпой, корреспондент упал на землю, после чего в ситуацию вмешалась полиция. Под ее охраной журналист сел в такси и покинул место проведения митинга. Грузинская оппозиция выступает против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. По данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", которая набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. По словам спецкоординатора кратковременной миссии ОБСЕ Паскаля Ализара, выборы были организованы хорошо, но наблюдатели зафиксировали некоторые нарушения.Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), призвала к протестам из-за итогов выборов. В понедельник, 28 октября, у здания парламента состоялся многочисленный оппозиционный митинг, на следующий день демонстранты, подавляющее большинство которых составляет молодежь, прошли маршем к зданию парламента и также провели митинг.
https://ria.ru/20241030/rossiya-1980784215.html
https://ria.ru/20241029/peskov-1980670789.html
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в мире, грузия, россия, мария захарова, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Грузия, Россия, Мария Захарова, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
Захарова прокомментировала инцидент с журналистом РИА Новости в Тбилиси

Захарова: российские журналисты мешают Западу формировать свою картину мира

© РИА Новости / Кирилл ЗыковКорреспондент РИА Новости, пострадавший в ходе преследования его участниками митинга оппозиции в Тбилиси
Корреспондент РИА Новости, пострадавший в ходе преследования его участниками митинга оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Корреспондент РИА Новости, пострадавший в ходе преследования его участниками митинга оппозиции в Тбилиси
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские журналисты, показывая все так, как происходит на самом деле, мешают Западу формировать нужную ему картину мира, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя на радио Sputnik инцидент с преследованием корреспондента РИА Новости на митинге в Тбилиси.
"Глазами Запада посмотрите на все, что происходит. Как прекрасен с точки зрения западной либеральной демократии был бы мир, если бы не прорывались картинки, репортажи, фактура, которые дают российские журналисты", — сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Россия таки додавила гегемона
08:00
По словам дипломата, в таком случае не было бы никакой "шероховатости" в информационном сопровождении западной политики.
«
"Не было бы никаких разрывов этой логической цепочки. И тут периодически вырываются российские СМИ, которые устами своих журналистов, обозревателей, корреспондентов во взаимодействии с местными агентствами, телевизионными корпорациями <…> показывают реальное отражение мира в зеркале", — добавила Захарова.
Накануне вечером корреспондент РИА Новости пострадал при преследовании его сторонниками грузинской оппозиции, протестовавшими у парламента. По словам корреспондента, провокаторы, которые были на митинге, возмутились, услышав русскую речь. Несмотря на то что журналист игнорировал их, собралась толпа. Протестующие скандировали антироссийские лозунги и, преследуя репортера, несли над его головой мегафон с громкой сиреной. Окруженный толпой, корреспондент упал на землю, после чего в ситуацию вмешалась полиция. Под ее охраной журналист сел в такси и покинул место проведения митинга.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Кремле выразили обеспокоенность ультиматумами Запада властям Грузии
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Грузинская оппозиция выступает против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. По данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", которая набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. По словам спецкоординатора кратковременной миссии ОБСЕ Паскаля Ализара, выборы были организованы хорошо, но наблюдатели зафиксировали некоторые нарушения.
Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), призвала к протестам из-за итогов выборов. В понедельник, 28 октября, у здания парламента состоялся многочисленный оппозиционный митинг, на следующий день демонстранты, подавляющее большинство которых составляет молодежь, прошли маршем к зданию парламента и также провели митинг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
28 октября, 08:00
 
В миреГрузияРоссияМария ЗахароваСаломе ЗурабишвилиОБСЕ
 
 
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