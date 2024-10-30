https://ria.ru/20241030/gruzija-1980850440.html

В США заявили, что Грузия сделала "неправильный поворот"

В США заявили, что Грузия сделала "неправильный поворот" - РИА Новости, 30.10.2024

В США заявили, что Грузия сделала "неправильный поворот"

Сенатор США Бен Кардин в разговоре с пранкерами заявил, что Грузия сделала "неправильный поворот", а Россия якобы собирается вторгнуться туда и в Молдавию. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:45

2024-10-30T10:45

2024-10-30T10:45

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сенатор США Бен Кардин в разговоре с пранкерами заявил, что Грузия сделала "неправильный поворот", а Россия якобы собирается вторгнуться туда и в Молдавию. "Грузия сделала неправильный поворот. Мы очень обеспокоены тем, что страна, часть которой Россия оккупировала, теперь внезапно начинает симпатизировать России. Мы очень хорошо знаем грузинский народ. Мы знаем его стремление к независимости, суверенитету и свободе. Но это тревожная тенденция, которую мы видим внутри этой страны", - сказал Кардин в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса. Кардин также бездоказательно утверждает, что Россия якобы может вторгнуться в Грузию и в Молдавию. "Я думаю, что Россия не колеблясь пойдет в Молдавию или Грузию. Я думаю, что они бы сомневались насчет Польши из-за НАТО. Единственная причина, по которой они пойдут на Молдавию и Грузию, - если вы (Украина - ред.) не сможете защитить свой суверенитет. Поэтому защита вашего суверенитета - это самый действенный способ защитить суверенитет других стран Европы", - заявил американский сенатор, согласившись с мнением "Кулебы", что нужно заставить Тбилиси "принять правильное решение". Ранее газета New York Times сообщала, что неизвестный, притворившийся экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, созвонился по видеосвязи с Кардином, используя технологию дипфейка, чтобы узнать его мнение по вопросам внутренней и внешней политики. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал утверждения о том, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы в Грузии и Молдавии, подчеркнув, что РФ не пытается и вряд ли имеет возможность влиять на ситуацию в этих странах, в том числе на электоральные процессы. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.

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Ольга Фомченкова

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