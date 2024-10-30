https://ria.ru/20241030/grazhdanstvo-1980920273.html

Более 1200 человек лишили российского гражданства с начала года

Более 1200 человек лишили российского гражданства с начала года - РИА Новости, 30.10.2024

Более 1200 человек лишили российского гражданства с начала года

Срок пребывания в России в 2024 году сокращен более чем 7 тысячам иностранцам, не прошедшим дактилоскопирование, гражданства лишены более 1,2 тысячи человек,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:40

2024-10-30T14:40

2024-10-30T14:59

россия

общество

владимир колокольцев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954266427_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5964a2cdeaf36c12991ed877e48adf59.jpg

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Срок пребывания в России в 2024 году сокращен более чем 7 тысячам иностранцам, не прошедшим дактилоскопирование, гражданства лишены более 1,2 тысячи человек, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Только в рамках операции "Нелегал-2024" выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации… В текущем году сокращен срок пребывания более 7 тысячам приезжих, не прошедших дактилоскопирование и фотографирование. Лишены гражданства свыше 1200 лиц", - сказал он на коллегии МВД России.

https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, владимир колокольцев