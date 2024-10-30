https://ria.ru/20241030/grazhdanstvo-1980920273.html
Более 1200 человек лишили российского гражданства с начала года
Более 1200 человек лишили российского гражданства с начала года - РИА Новости, 30.10.2024
Более 1200 человек лишили российского гражданства с начала года
Срок пребывания в России в 2024 году сокращен более чем 7 тысячам иностранцам, не прошедшим дактилоскопирование, гражданства лишены более 1,2 тысячи человек,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:40
2024-10-30T14:40
2024-10-30T14:59
россия
общество
владимир колокольцев
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Срок пребывания в России в 2024 году сокращен более чем 7 тысячам иностранцам, не прошедшим дактилоскопирование, гражданства лишены более 1,2 тысячи человек, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Только в рамках операции "Нелегал-2024" выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации… В текущем году сокращен срок пребывания более 7 тысячам приезжих, не прошедших дактилоскопирование и фотографирование. Лишены гражданства свыше 1200 лиц", - сказал он на коллегии МВД России.
https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, владимир колокольцев
Россия, Общество, Владимир Колокольцев
Более 1200 человек лишили российского гражданства с начала года
Колокольцев сообщил о лишении гражданства РФ в 2024 году более 1200 человек
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Срок пребывания в России в 2024 году сокращен более чем 7 тысячам иностранцам, не прошедшим дактилоскопирование, гражданства лишены более 1,2 тысячи человек, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Только в рамках операции "Нелегал-2024" выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации… В текущем году сокращен срок пребывания более 7 тысячам приезжих, не прошедших дактилоскопирование и фотографирование. Лишены гражданства свыше 1200 лиц", - сказал он на коллегии МВД России.