https://ria.ru/20241030/gosdolg-1980819705.html

СМИ: демократы и республиканцы согласились игнорировать размер госдолга США

СМИ: демократы и республиканцы согласились игнорировать размер госдолга США - РИА Новости, 30.10.2024

СМИ: демократы и республиканцы согласились игнорировать размер госдолга США

Республиканская и Демократическая партии США, по сути, согласились игнорировать размер государственного долга и бюджетного дефицита страны, пишет газета Wall... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T04:13

2024-10-30T04:13

2024-10-30T04:13

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Республиканская и Демократическая партии США, по сути, согласились игнорировать размер государственного долга и бюджетного дефицита страны, пишет газета Wall Street Journal. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем. "Обе главные партии (в США: Демократическая и Республиканская партии - ред.), по сути, согласились игнорировать уровень долга Вашингтона времен Второй мировой войны и гигантский годовой дефицит при отсутствии чрезвычайного положения в стране", - пишет редактор газеты Джеймс Фриман. По его словам, победитель предстоящих президентских выборов будет вынужден тратить "намного меньше", чем обещал в ходе своей предвыборной кампании. Фриман отметил, что США "не могут себе позволить стать Аргентиной", и предполагает, что при таком большом госдолге американцам потребуются "не только надежда, но и молитва". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241028/ssha-1980420623.html

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сша, вашингтон (штат), джо байден, камала харрис, дональд трамп, в мире