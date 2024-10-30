СМИ: демократы и республиканцы согласились игнорировать размер госдолга США
WSJ: демократы и республиканцы, по сути, согласились игнорировать госдолг США
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Республиканская и Демократическая партии США, по сути, согласились игнорировать размер государственного долга и бюджетного дефицита страны, пишет газета Wall Street Journal.
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.
"Обе главные партии (в США: Демократическая и Республиканская партии - ред.), по сути, согласились игнорировать уровень долга Вашингтона времен Второй мировой войны и гигантский годовой дефицит при отсутствии чрезвычайного положения в стране", - пишет редактор газеты Джеймс Фриман.
По его словам, победитель предстоящих президентских выборов будет вынужден тратить "намного меньше", чем обещал в ходе своей предвыборной кампании.
Фриман отметил, что США "не могут себе позволить стать Аргентиной", и предполагает, что при таком большом госдолге американцам потребуются "не только надежда, но и молитва".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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