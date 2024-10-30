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Мирная жительница пострадала при украинском обстреле Горловки - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 30.10.2024 (обновлено: 08:27 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/gorlovka-1980830110.html
Мирная жительница пострадала при украинском обстреле Горловки
Мирная жительница пострадала при украинском обстреле Горловки - РИА Новости, 30.10.2024
Мирная жительница пострадала при украинском обстреле Горловки
При украинском обстреле Горловки пострадала женщина, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T08:04
2024-10-30T08:27
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. При украинском обстреле Горловки пострадала женщина, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие артиллерийского обстрела вооруженными формированиями Украины в жилом массиве "Комсомолец" ранена мирная жительница", — написал он. Кроме того, добавил мэр, из-за обстрела в Никитовском районе обесточены две котельные. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 00:40 до 5:50 мск ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, причем два из них были кассетными. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20241030/taktika-1980810438.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия
Мирная жительница пострадала при украинском обстреле Горловки

Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении женщины при обстреле ВСУ жилого массива

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. При украинском обстреле Горловки пострадала женщина, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"Вследствие артиллерийского обстрела вооруженными формированиями Украины в жилом массиве "Комсомолец" ранена мирная жительница", — написал он.
Последствия удара дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
ВСУ применили особую тактику при ударе дроном по автобусу в Горловке
00:12
Кроме того, добавил мэр, из-за обстрела в Никитовском районе обесточены две котельные.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 00:40 до 5:50 мск ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, причем два из них были кассетными.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в городе проживали более 250 тысяч человек.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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