https://ria.ru/20241030/gorlovka-1980830110.html
Мирная жительница пострадала при украинском обстреле Горловки
Мирная жительница пострадала при украинском обстреле Горловки - РИА Новости, 30.10.2024
Мирная жительница пострадала при украинском обстреле Горловки
При украинском обстреле Горловки пострадала женщина, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T08:04
2024-10-30T08:04
2024-10-30T08:27
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. При украинском обстреле Горловки пострадала женщина, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие артиллерийского обстрела вооруженными формированиями Украины в жилом массиве "Комсомолец" ранена мирная жительница", — написал он. Кроме того, добавил мэр, из-за обстрела в Никитовском районе обесточены две котельные. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 00:40 до 5:50 мск ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, причем два из них были кассетными. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20241030/taktika-1980810438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия
Мирная жительница пострадала при украинском обстреле Горловки
Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении женщины при обстреле ВСУ жилого массива