https://ria.ru/20241030/gorlovka-1980830110.html

Мирная жительница пострадала при украинском обстреле Горловки

Мирная жительница пострадала при украинском обстреле Горловки - РИА Новости, 30.10.2024

Мирная жительница пострадала при украинском обстреле Горловки

При украинском обстреле Горловки пострадала женщина, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:04

2024-10-30T08:04

2024-10-30T08:27

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. При украинском обстреле Горловки пострадала женщина, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие артиллерийского обстрела вооруженными формированиями Украины в жилом массиве "Комсомолец" ранена мирная жительница", — написал он. Кроме того, добавил мэр, из-за обстрела в Никитовском районе обесточены две котельные. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 00:40 до 5:50 мск ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, причем два из них были кассетными. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20241030/taktika-1980810438.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия