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Гладков рассказал о поддержке 90 проектов белгородских НКО - РИА Новости, 30.10.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
11:25 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/gladkov-1980862198.html
Гладков рассказал о поддержке 90 проектов белгородских НКО
Гладков рассказал о поддержке 90 проектов белгородских НКО - РИА Новости, 30.10.2024
Гладков рассказал о поддержке 90 проектов белгородских НКО
Власти Белгородской области вместе с Фондом президентских грантов поддержат почти 90 идей и проектов некоммерческих организаций, направленных на развитие... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:25
2024-10-30T11:25
белгородская область
вячеслав гладков
фонд президентских грантов
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БЕЛГОРОД, 30 окт – РИА Новости. Власти Белгородской области вместе с Фондом президентских грантов поддержат почти 90 идей и проектов некоммерческих организаций, направленных на развитие региона и улучшение качества жизни его жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Белгородской области прошёл II региональный конкурс 2024 года на получение субсидий для некоммерческих организаций на реализацию социально значимых проектов при софинансировании Фонда президентских грантов. Всего поступило на конкурс 294 заявки, из них 258 допущены к участию. 22 октября на заседании конкурсной комиссии были подведены итоги конкурса. Всего поддержано 89 проектов на сумму 60 миллионов рублей. "Я очень благодарен всем нашим активным жителям — их очень много. Которые приходят с желанием помочь тем, кому особенно трудно, или реализовать интересные проекты, которые раскрашивают жизнь Белгородской области в очень непростое время в яркие краски, создавая, мне кажется, очень правильные посылы, формируя чёткий, яркий образ будущего Белгородской области и нашей страны", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. В частности, отметил глава региона, поддержан проект по обучению детей управлению беспилотными летательными аппаратами, а также проект по обучению людей с ограниченными возможностями в формировании навыков IT-профессии, которая дает возможность постоянного и хорошего заработка. "На следующий год продолжим грантовую поддержку наших общественников. Уверен, что самые главные проекты ещё пока не реализованы", — подчеркнул Гладков. По итогам конкурса среди проектов-победителей, которые получат финансирование, были также поддержаны и важные социальные инициативы. Так, из всех 89 проектов 14 — по направлению "Патриотическое воспитание населения", 11 — по направлению "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", 9 — по направлению "Социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью" и 8 — по направлению "Профилактика социального сиротства, поддержка материнства, отцовства и детства".
https://ria.ru/20241029/sotsnapravlennost-1980690678.html
https://ria.ru/20241028/biznes-1980516045.html
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вячеслав гладков, фонд президентских грантов
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Фонд президентских грантов

Гладков рассказал о поддержке 90 проектов белгородских НКО

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 30 окт – РИА Новости. Власти Белгородской области вместе с Фондом президентских грантов поддержат почти 90 идей и проектов некоммерческих организаций, направленных на развитие региона и улучшение качества жизни его жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгородской области прошёл II региональный конкурс 2024 года на получение субсидий для некоммерческих организаций на реализацию социально значимых проектов при софинансировании Фонда президентских грантов. Всего поступило на конкурс 294 заявки, из них 258 допущены к участию. 22 октября на заседании конкурсной комиссии были подведены итоги конкурса. Всего поддержано 89 проектов на сумму 60 миллионов рублей.
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"Я очень благодарен всем нашим активным жителям — их очень много. Которые приходят с желанием помочь тем, кому особенно трудно, или реализовать интересные проекты, которые раскрашивают жизнь Белгородской области в очень непростое время в яркие краски, создавая, мне кажется, очень правильные посылы, формируя чёткий, яркий образ будущего Белгородской области и нашей страны", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
В частности, отметил глава региона, поддержан проект по обучению детей управлению беспилотными летательными аппаратами, а также проект по обучению людей с ограниченными возможностями в формировании навыков IT-профессии, которая дает возможность постоянного и хорошего заработка. "На следующий год продолжим грантовую поддержку наших общественников. Уверен, что самые главные проекты ещё пока не реализованы", — подчеркнул Гладков.
По итогам конкурса среди проектов-победителей, которые получат финансирование, были также поддержаны и важные социальные инициативы. Так, из всех 89 проектов 14 — по направлению "Патриотическое воспитание населения", 11 — по направлению "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", 9 — по направлению "Социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью" и 8 — по направлению "Профилактика социального сиротства, поддержка материнства, отцовства и детства".
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