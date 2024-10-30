https://ria.ru/20241030/gipertoniki-1980818000.html
Гипертоникам рассказали, от какого вида спорта следует воздержаться
Гипертоникам рассказали, от какого вида спорта следует воздержаться - РИА Новости, 30.10.2024
Гипертоникам рассказали, от какого вида спорта следует воздержаться
Пациентам с гипертонией рекомендуется умеренно заниматься спортом, а вот от участия в марафонах и поднятия больших весов надо отказаться, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T03:14
2024-10-30T03:14
2024-10-30T03:14
россия
евгений шляхто
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пациентам с гипертонией рекомендуется умеренно заниматься спортом, а вот от участия в марафонах и поднятия больших весов надо отказаться, заявил РИА Новости главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто. "Чаще всего пациентам с АГ мы рекомендуем умеренно заниматься спортом, без поднятия больших весов, участия в марафонах и полный запрет на приём алкоголя", - сказал Шляхто. Он отметил, что многие пациенты также интересуются возможностью ходить в сауну - это не запрещено, но не следует использовать максимальную температуру и длительно находиться в сауне. Кроме того, пациентам с гипертонией рекомендуется осторожно дозировать нагрузку солнцем в летнее время, предусматривать время на акклиматизацию и адаптацию при путешествиях в теплые страны.
https://ria.ru/20241009/dietolog-1940037557.html
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россия, евгений шляхто, общество
Россия, Евгений Шляхто, Общество
Гипертоникам рассказали, от какого вида спорта следует воздержаться
Эксперт Шляхто призвал пациентов с гипертонией отказаться от участия в марафонах
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пациентам с гипертонией рекомендуется умеренно заниматься спортом, а вот от участия в марафонах и поднятия больших весов надо отказаться, заявил РИА Новости главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто.
"Чаще всего пациентам с АГ мы рекомендуем умеренно заниматься спортом, без поднятия больших весов, участия в марафонах и полный запрет на приём алкоголя", - сказал Шляхто.
Он отметил, что многие пациенты также интересуются возможностью ходить в сауну - это не запрещено, но не следует использовать максимальную температуру и длительно находиться в сауне.
Кроме того, пациентам с гипертонией рекомендуется осторожно дозировать нагрузку солнцем в летнее время, предусматривать время на акклиматизацию и адаптацию при путешествиях в теплые страны.