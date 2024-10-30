Рейтинг@Mail.ru
Гипертоникам рассказали, от какого вида спорта следует воздержаться - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/gipertoniki-1980818000.html
Гипертоникам рассказали, от какого вида спорта следует воздержаться
Гипертоникам рассказали, от какого вида спорта следует воздержаться - РИА Новости, 30.10.2024
Гипертоникам рассказали, от какого вида спорта следует воздержаться
Пациентам с гипертонией рекомендуется умеренно заниматься спортом, а вот от участия в марафонах и поднятия больших весов надо отказаться, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T03:14
2024-10-30T03:14
россия
евгений шляхто
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770861300_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_60e31188a3e388593a833a859b3eb2c8.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пациентам с гипертонией рекомендуется умеренно заниматься спортом, а вот от участия в марафонах и поднятия больших весов надо отказаться, заявил РИА Новости главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто. "Чаще всего пациентам с АГ мы рекомендуем умеренно заниматься спортом, без поднятия больших весов, участия в марафонах и полный запрет на приём алкоголя", - сказал Шляхто. Он отметил, что многие пациенты также интересуются возможностью ходить в сауну - это не запрещено, но не следует использовать максимальную температуру и длительно находиться в сауне. Кроме того, пациентам с гипертонией рекомендуется осторожно дозировать нагрузку солнцем в летнее время, предусматривать время на акклиматизацию и адаптацию при путешествиях в теплые страны.
https://ria.ru/20241009/dietolog-1940037557.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770861300_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec6ea70c15aee8711db34f68a5eca7d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евгений шляхто, общество
Россия, Евгений Шляхто, Общество
Гипертоникам рассказали, от какого вида спорта следует воздержаться

Эксперт Шляхто призвал пациентов с гипертонией отказаться от участия в марафонах

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Врач-терапевт измеряет давление пациентке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пациентам с гипертонией рекомендуется умеренно заниматься спортом, а вот от участия в марафонах и поднятия больших весов надо отказаться, заявил РИА Новости главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто.
"Чаще всего пациентам с АГ мы рекомендуем умеренно заниматься спортом, без поднятия больших весов, участия в марафонах и полный запрет на приём алкоголя", - сказал Шляхто.
Он отметил, что многие пациенты также интересуются возможностью ходить в сауну - это не запрещено, но не следует использовать максимальную температуру и длительно находиться в сауне.
Кроме того, пациентам с гипертонией рекомендуется осторожно дозировать нагрузку солнцем в летнее время, предусматривать время на акклиматизацию и адаптацию при путешествиях в теплые страны.
Замороженные ягоды - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Диетолог рассказала, чем полезны замороженные овощи и фрукты
9 октября, 10:27
 
РоссияЕвгений ШляхтоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала