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ВС России могут взять Курахово в клещи, считает военный эксперт
ВС России могут взять Курахово в клещи, считает военный эксперт - РИА Новости, 30.10.2024
ВС России могут взять Курахово в клещи, считает военный эксперт
Освобождение населенных пунктов Угледар и Селидово в ДНР позволяет Вооруженным силам РФ взять город Курахово в клещи, отрезав пути снабжения, противник вынужден РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:49
2024-10-30T19:49
2024-10-30T20:23
специальная военная операция на украине
угледар
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Освобождение населенных пунктов Угледар и Селидово в ДНР позволяет Вооруженным силам РФ взять город Курахово в клещи, отрезав пути снабжения, противник вынужден будет отступить, считает военно-политический эксперт Ян Гагин. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября, Как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. О взятии под контроль Селидово министерство заявило 29 октября. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в среду сообщил, что украинские войска начали отступать из Курахово. "Здесь есть такие предпосылки к тому, что мы сможем опять, так же применить тактику клещей, тактику взятия в тактическое окружение, что может лишить противника возможности снабжать свою группировку в населенном пункте, может лишить его возможности проводить ротацию и вывоз раненых в том числе. Это обескровит группировку в самом городе, и противник, как ранее, будет вынужден отступить из него, - сказал Гагин РИА Новости. Как отметил собеседник агентства, на южнодонецком участке фронта за последние два с половиной месяца ВС РФ провели успешное наступление, в результате которого было освобождено большое количество населенных пунктов - как малых, так и больших. В частности, Угледар, и Селидово территориально находятся справа и слева от ещё оккупированного противником города Курахово, на подступах к которому сейчас ведутся бои. "Отступать из Курахово в основном некуда, потому что там за Курахово находятся уже поля", - добавил Гагин. Он считает, что на неподготовленных позициях в полях противнику будет находиться крайне тяжело, так как сейчас осень и начинаются заморозки.
https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980993537.html
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980969497.html
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угледар, селидово, ян гагин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Селидово, Ян Гагин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия
ВС России могут взять Курахово в клещи, считает военный эксперт
Гагин: возможное взятие в клещи Курахово вынудит ВСУ отступать
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Освобождение населенных пунктов Угледар и Селидово в ДНР позволяет Вооруженным силам РФ взять город Курахово в клещи, отрезав пути снабжения, противник вынужден будет отступить, считает военно-политический эксперт Ян Гагин.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября, Как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. О взятии под контроль Селидово министерство заявило 29 октября. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в среду сообщил, что украинские войска начали отступать из Курахово.
"Здесь есть такие предпосылки к тому, что мы сможем опять, так же применить тактику клещей, тактику взятия в тактическое окружение, что может лишить противника возможности снабжать свою группировку в населенном пункте, может лишить его возможности проводить ротацию и вывоз раненых в том числе. Это обескровит группировку в самом городе, и противник, как ранее, будет вынужден отступить из него, - сказал Гагин РИА Новости.
Как отметил собеседник агентства, на южнодонецком участке фронта за последние два с половиной месяца ВС РФ провели успешное наступление, в результате которого было освобождено большое количество населенных пунктов - как малых, так и больших. В частности, Угледар
, и Селидово
территориально находятся справа и слева от ещё оккупированного противником города Курахово, на подступах к которому сейчас ведутся бои.
"Отступать из Курахово в основном некуда, потому что там за Курахово находятся уже поля", - добавил Гагин.
Он считает, что на неподготовленных позициях в полях противнику будет находиться крайне тяжело, так как сейчас осень и начинаются заморозки.