https://ria.ru/20241030/gagin-1981003785.html

ВС России могут взять Курахово в клещи, считает военный эксперт

ВС России могут взять Курахово в клещи, считает военный эксперт - РИА Новости, 30.10.2024

ВС России могут взять Курахово в клещи, считает военный эксперт

Освобождение населенных пунктов Угледар и Селидово в ДНР позволяет Вооруженным силам РФ взять город Курахово в клещи, отрезав пути снабжения, противник вынужден РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:49

2024-10-30T19:49

2024-10-30T20:23

специальная военная операция на украине

угледар

селидово

ян гагин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Освобождение населенных пунктов Угледар и Селидово в ДНР позволяет Вооруженным силам РФ взять город Курахово в клещи, отрезав пути снабжения, противник вынужден будет отступить, считает военно-политический эксперт Ян Гагин. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября, Как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. О взятии под контроль Селидово министерство заявило 29 октября. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в среду сообщил, что украинские войска начали отступать из Курахово. "Здесь есть такие предпосылки к тому, что мы сможем опять, так же применить тактику клещей, тактику взятия в тактическое окружение, что может лишить противника возможности снабжать свою группировку в населенном пункте, может лишить его возможности проводить ротацию и вывоз раненых в том числе. Это обескровит группировку в самом городе, и противник, как ранее, будет вынужден отступить из него, - сказал Гагин РИА Новости. Как отметил собеседник агентства, на южнодонецком участке фронта за последние два с половиной месяца ВС РФ провели успешное наступление, в результате которого было освобождено большое количество населенных пунктов - как малых, так и больших. В частности, Угледар, и Селидово территориально находятся справа и слева от ещё оккупированного противником города Курахово, на подступах к которому сейчас ведутся бои. "Отступать из Курахово в основном некуда, потому что там за Курахово находятся уже поля", - добавил Гагин. Он считает, что на неподготовленных позициях в полях противнику будет находиться крайне тяжело, так как сейчас осень и начинаются заморозки.

https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980993537.html

https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980969497.html

угледар

селидово

донецкая народная республика

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угледар, селидово, ян гагин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия