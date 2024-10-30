https://ria.ru/20241030/frantsiya-1980916579.html

Во Франции рассказали о трудностях отказа от ядерного топлива из России

Во Франции рассказали о трудностях отказа от ядерного топлива из России - РИА Новости, 30.10.2024

Во Франции рассказали о трудностях отказа от ядерного топлива из России

Генеральный директор французской уранодобывающей компании Orano Николя Маес предупредил, что Западу будет трудно избавиться от зависимости от российского... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:27

2024-10-30T14:27

2024-10-30T14:27

россия

франция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952818122_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0deb2b16970ef5e514eda8008c9fe4a4.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Генеральный директор французской уранодобывающей компании Orano Николя Маес предупредил, что Западу будет трудно избавиться от зависимости от российского ядерного топлива без огромных инвестиций, стимулирующих клиентов обратиться к европейским поставщикам, пишет издание Financial Times по итогам интервью. "Он добавил, что, хотя технически возможно заменить российские поставки к следующему десятилетию, это потребует огромных инвестиций, которые поставщики рассмотрят только в случае гарантированного спроса", - пишет издание. Маес считает, что использование Западом антироссийских санкций не может быть всеобъемлющим решением для стимулирования клиентов подписывать новые западные контракты. "Определенно, если санкции будут максимальными, то новые инвестиции в мощности по обогащению будут развиваться на максимальном уровне. Если санкций не будет вообще, мы увидим, что некоторые производители электроэнергии продолжат получать поставки из России так долго, как это возможно", - сказал он.

https://ria.ru/20241030/voyna-1980826899.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, в мире