https://ria.ru/20241030/frantsiya-1980916579.html
Во Франции рассказали о трудностях отказа от ядерного топлива из России
Во Франции рассказали о трудностях отказа от ядерного топлива из России - РИА Новости, 30.10.2024
Во Франции рассказали о трудностях отказа от ядерного топлива из России
Генеральный директор французской уранодобывающей компании Orano Николя Маес предупредил, что Западу будет трудно избавиться от зависимости от российского... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:27
2024-10-30T14:27
2024-10-30T14:27
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Генеральный директор французской уранодобывающей компании Orano Николя Маес предупредил, что Западу будет трудно избавиться от зависимости от российского ядерного топлива без огромных инвестиций, стимулирующих клиентов обратиться к европейским поставщикам, пишет издание Financial Times по итогам интервью. "Он добавил, что, хотя технически возможно заменить российские поставки к следующему десятилетию, это потребует огромных инвестиций, которые поставщики рассмотрят только в случае гарантированного спроса", - пишет издание. Маес считает, что использование Западом антироссийских санкций не может быть всеобъемлющим решением для стимулирования клиентов подписывать новые западные контракты. "Определенно, если санкции будут максимальными, то новые инвестиции в мощности по обогащению будут развиваться на максимальном уровне. Если санкций не будет вообще, мы увидим, что некоторые производители электроэнергии продолжат получать поставки из России так долго, как это возможно", - сказал он.
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россия, франция, в мире
Во Франции рассказали о трудностях отказа от ядерного топлива из России
FT: Западу будет трудно избавиться от зависимости от ядерного топлива из РФ
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Генеральный директор французской уранодобывающей компании Orano Николя Маес предупредил, что Западу будет трудно избавиться от зависимости от российского ядерного топлива без огромных инвестиций, стимулирующих клиентов обратиться к европейским поставщикам, пишет издание Financial Times
по итогам интервью.
"Он добавил, что, хотя технически возможно заменить российские поставки к следующему десятилетию, это потребует огромных инвестиций, которые поставщики рассмотрят только в случае гарантированного спроса", - пишет издание.
Маес считает, что использование Западом антироссийских санкций не может быть всеобъемлющим решением для стимулирования клиентов подписывать новые западные контракты.
"Определенно, если санкции будут максимальными, то новые инвестиции в мощности по обогащению будут развиваться на максимальном уровне. Если санкций не будет вообще, мы увидим, что некоторые производители электроэнергии продолжат получать поставки из России так долго, как это возможно", - сказал он.