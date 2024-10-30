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Премьер Словакии раскритиковал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 30.10.2024
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12:29 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/fitso-1980887627.html
Премьер Словакии раскритиковал "план победы" Зеленского
Премьер Словакии раскритиковал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 30.10.2024
Премьер Словакии раскритиковал "план победы" Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "план победы" Владимира Зеленского не является мирным способом решить конфликт вокруг Украины, премьер считает, РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:29
2024-10-30T12:29
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "план победы" Владимира Зеленского не является мирным способом решить конфликт вокруг Украины, премьер считает, что поддерживает "план мира" и проведение переговоров. "Я поддерживаю все планы, в которых есть слово "мир", то есть планы мира. Уж лучше сесть за стол переговоров и два года вести переговоры, чем позволить солдатам два года убивать друг друга. Однако сегодня это уже не мирный план. Это уже не какая-то формула мира. Неожиданно это вдруг стало называться планом победы, то есть у нас есть план победы", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1". Он добавил, что "план победы" не может заключаться в том, что "кто-то предлагает свою территорию, например, для размещения ядерного оружия". "Или кто-то скажет: "Дайте мне ракеты средней и большой дальности, и я применю их по целям на территории РФ". Человек, не желающий эскалации напряженности, не может всерьез так думать", - подчеркнул Фицо. Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239793.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978964500.html
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в мире, россия, украина, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, мария захарова, нато
В мире, Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Мария Захарова, НАТО
Премьер Словакии раскритиковал "план победы" Зеленского

Фицо: "план победы" Зеленского не является мирным решением

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "план победы" Владимира Зеленского не является мирным способом решить конфликт вокруг Украины, премьер считает, что поддерживает "план мира" и проведение переговоров.
"Я поддерживаю все планы, в которых есть слово "мир", то есть планы мира. Уж лучше сесть за стол переговоров и два года вести переговоры, чем позволить солдатам два года убивать друг друга. Однако сегодня это уже не мирный план. Это уже не какая-то формула мира. Неожиданно это вдруг стало называться планом победы, то есть у нас есть план победы", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1".
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Он добавил, что "план победы" не может заключаться в том, что "кто-то предлагает свою территорию, например, для размещения ядерного оружия". "Или кто-то скажет: "Дайте мне ракеты средней и большой дальности, и я применю их по целям на территории РФ". Человек, не желающий эскалации напряженности, не может всерьез так думать", - подчеркнул Фицо.
Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
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В миреРоссияУкраинаСловакияРоберт ФицоВладимир ЗеленскийМария ЗахароваНАТО
 
 
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