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Премьер Словакии не верит в гарантии безопасности Украины в НАТО

Премьер Словакии не верит в гарантии безопасности Украины в НАТО - РИА Новости, 30.10.2024

Премьер Словакии не верит в гарантии безопасности Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит в то, что членство Украины в НАТО будет для Киева гарантией безопасности. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:26

2024-10-30T12:26

2024-10-30T12:26

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит в то, что членство Украины в НАТО будет для Киева гарантией безопасности. "Если мы будем вести переговоры об Украине, то мы будем вести переговоры о гарантиях безопасности для этой страны, потому что Украине нужны гарантии безопасности. Но она не в НАТО. Я не верю, что членство в НАТО будет гарантией безопасности для Украины", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959015904.html

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в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, нато