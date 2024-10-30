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Премьер Словакии не верит в гарантии безопасности Украины в НАТО - РИА Новости, 30.10.2024
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12:26 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/fitso-1980886873.html
Премьер Словакии не верит в гарантии безопасности Украины в НАТО
Премьер Словакии не верит в гарантии безопасности Украины в НАТО - РИА Новости, 30.10.2024
Премьер Словакии не верит в гарантии безопасности Украины в НАТО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит в то, что членство Украины в НАТО будет для Киева гарантией безопасности. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:26
2024-10-30T12:26
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит в то, что членство Украины в НАТО будет для Киева гарантией безопасности. "Если мы будем вести переговоры об Украине, то мы будем вести переговоры о гарантиях безопасности для этой страны, потому что Украине нужны гарантии безопасности. Но она не в НАТО. Я не верю, что членство в НАТО будет гарантией безопасности для Украины", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1".
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В мире, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, НАТО
Премьер Словакии не верит в гарантии безопасности Украины в НАТО

Фицо: членство Украины в НАТО не будет гарантией безопасности

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит в то, что членство Украины в НАТО будет для Киева гарантией безопасности.
"Если мы будем вести переговоры об Украине, то мы будем вести переговоры о гарантиях безопасности для этой страны, потому что Украине нужны гарантии безопасности. Но она не в НАТО. Я не верю, что членство в НАТО будет гарантией безопасности для Украины", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Премьер Словакии сделал заявление о вступлении Украины в НАТО
11 июля, 15:53
 
В миреУкраинаСловакияКиевРоберт ФицоНАТО
 
 
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