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Премьер Словакии не верит в гарантии безопасности Украины в НАТО
Премьер Словакии не верит в гарантии безопасности Украины в НАТО - РИА Новости, 30.10.2024
Премьер Словакии не верит в гарантии безопасности Украины в НАТО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит в то, что членство Украины в НАТО будет для Киева гарантией безопасности. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:26
2024-10-30T12:26
2024-10-30T12:26
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит в то, что членство Украины в НАТО будет для Киева гарантией безопасности. "Если мы будем вести переговоры об Украине, то мы будем вести переговоры о гарантиях безопасности для этой страны, потому что Украине нужны гарантии безопасности. Но она не в НАТО. Я не верю, что членство в НАТО будет гарантией безопасности для Украины", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1".
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В мире, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, НАТО
Премьер Словакии не верит в гарантии безопасности Украины в НАТО
Фицо: членство Украины в НАТО не будет гарантией безопасности