https://ria.ru/20241030/fitso-1980885153.html

В ЕС знают, что санкции против России не работают, заявил Фицо

В ЕС знают, что санкции против России не работают, заявил Фицо - РИА Новости, 30.10.2024

В ЕС знают, что санкции против России не работают, заявил Фицо

В Европейском союзе знают, что санкции против России не работают, и стратегия поставить её на колени не сработала, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:20

2024-10-30T12:20

2024-10-30T12:20

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Европейском союзе знают, что санкции против России не работают, и стратегия поставить её на колени не сработала, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Мы все в ЕС знаем, что санкции не работают. Мы это хорошо знаем. Мы все прекрасно знаем, что поддержка господина президента Путина в Российской Федерации очень высока. Но мы отказываемся признать свою вину, потому что возникла вот это ситуация в 2022 году, как вспыхнул военный конфликт: мы думали, ага, вот сейчас мы воспользуемся этим военным конфликтом и поставим Россию на колени, унизим ее. Но эта стратегия не сработала. И именно поэтому я с первого дня говорю: давайте, ради Бога, подтолкнем Россию, Украину и США сесть за стол переговоров", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.

https://ria.ru/20241015/sanktsii-1978069210.html

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в мире, россия, украина, словакия, роберт фицо, владимир путин, евросоюз