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Фицо допустил повторное покушение на него - РИА Новости, 30.10.2024
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12:12 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/fitso-1980882350.html
Фицо допустил повторное покушение на него
Фицо допустил повторное покушение на него - РИА Новости, 30.10.2024
Фицо допустил повторное покушение на него
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что повторное покушение на него может произойти в ближайшие недели или месяцы. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:12
2024-10-30T12:12
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что повторное покушение на него может произойти в ближайшие недели или месяцы. "Я опасаюсь, что подобная атака может произойти в ближайшие недели или месяцы. Но нам нельзя дать себя запугать. Повторяю еще раз. Но нам нельзя дать себя запугать. Потому что в ЕС мне иногда кажется, что мы самовлюбленные", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1". Он добавил, что в Словакии сложилась очень тревожная атмосфера. "Оппозиция до сих пор раздувает ситуацию, что мы какая-то мафия , что мы какие-то убийцы, что мы какие-то агенты (президента РФ) Путина, и распространяют подобную ерунду. Я верю и очень убежден в том, что в скором времени здравый смысл возобладает и что мы по-другому посмотрим на тот военный конфликт, который сегодня происходит на Украине. Вы знаете, что я один из тех людей, которые имеют свое мнение по этому конфликту", - подчеркнул словацкий премьер.
https://ria.ru/20240605/fitso-1950777862.html
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в мире, словакия, россия, украина, роберт фицо, евросоюз
В мире, Словакия, Россия, Украина, Роберт Фицо, Евросоюз
Фицо допустил повторное покушение на него

Премьер Фицо: покушение на него может произойти в ближайшие недели или месяцы

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что повторное покушение на него может произойти в ближайшие недели или месяцы.
"Я опасаюсь, что подобная атака может произойти в ближайшие недели или месяцы. Но нам нельзя дать себя запугать. Повторяю еще раз. Но нам нельзя дать себя запугать. Потому что в ЕС мне иногда кажется, что мы самовлюбленные", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1".
Он добавил, что в Словакии сложилась очень тревожная атмосфера. "Оппозиция до сих пор раздувает ситуацию, что мы какая-то мафия , что мы какие-то убийцы, что мы какие-то агенты (президента РФ) Путина, и распространяют подобную ерунду. Я верю и очень убежден в том, что в скором времени здравый смысл возобладает и что мы по-другому посмотрим на тот военный конфликт, который сегодня происходит на Украине. Вы знаете, что я один из тех людей, которые имеют свое мнение по этому конфликту", - подчеркнул словацкий премьер.
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