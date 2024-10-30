https://ria.ru/20241030/fitso-1980882350.html

Фицо допустил повторное покушение на него

Фицо допустил повторное покушение на него - РИА Новости, 30.10.2024

Фицо допустил повторное покушение на него

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что повторное покушение на него может произойти в ближайшие недели или месяцы. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:12

2024-10-30T12:12

2024-10-30T12:12

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что повторное покушение на него может произойти в ближайшие недели или месяцы. "Я опасаюсь, что подобная атака может произойти в ближайшие недели или месяцы. Но нам нельзя дать себя запугать. Повторяю еще раз. Но нам нельзя дать себя запугать. Потому что в ЕС мне иногда кажется, что мы самовлюбленные", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1". Он добавил, что в Словакии сложилась очень тревожная атмосфера. "Оппозиция до сих пор раздувает ситуацию, что мы какая-то мафия , что мы какие-то убийцы, что мы какие-то агенты (президента РФ) Путина, и распространяют подобную ерунду. Я верю и очень убежден в том, что в скором времени здравый смысл возобладает и что мы по-другому посмотрим на тот военный конфликт, который сегодня происходит на Украине. Вы знаете, что я один из тех людей, которые имеют свое мнение по этому конфликту", - подчеркнул словацкий премьер.

https://ria.ru/20240605/fitso-1950777862.html

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в мире, словакия, россия, украина, роберт фицо, евросоюз