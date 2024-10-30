https://ria.ru/20241030/fitso-1980874518.html

Фицо назвал версию о подрыве "Севпотоков" украинскими дайверами вздором

Фицо назвал версию о подрыве "Севпотоков" украинскими дайверами вздором - РИА Новости, 30.10.2024

Фицо назвал версию о подрыве "Севпотоков" украинскими дайверами вздором

Премьер Словакии Роберт Фицо назвал вздором версию о подрыве "Северных потоков" украинскими дайверами. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:51

2024-10-30T11:51

2024-10-30T11:55

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БРАТИСЛАВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо назвал вздором версию о подрыве "Северных потоков" украинскими дайверами. "Сначала мы сами спрашиваем: "Кто же взорвал критически важную инфраструктуру и разрушил ее под водой?", а потом сами же отказываемся отвечать на эти вопросы. И знаете, что мы потом читаем в газетах? Мы читаем, что какие-то пьяные украинские офицеры заявили, что они собираются его взорвать. Я, конечно, немного преувеличу, но только представьте, как они на маленькой лодочке подплыли к тому месту, где шла труба, прыгнули в воду, погрузились на несколько сотен метров, взяли с собой бенгальские огни, пиротехнику и взорвали. Вздор", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут", отрывок из него у себя в Telegram-канале опубликовала журналист Ольга Скабеева. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241019/zaharova-1978872519.html

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в мире, россия, словакия, европа, роберт фицо, ольга скабеева, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2