Рейтинг@Mail.ru
Фицо назвал версию о подрыве "Севпотоков" украинскими дайверами вздором - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 30.10.2024 (обновлено: 11:55 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/fitso-1980874518.html
Фицо назвал версию о подрыве "Севпотоков" украинскими дайверами вздором
Фицо назвал версию о подрыве "Севпотоков" украинскими дайверами вздором - РИА Новости, 30.10.2024
Фицо назвал версию о подрыве "Севпотоков" украинскими дайверами вздором
Премьер Словакии Роберт Фицо назвал вздором версию о подрыве "Северных потоков" украинскими дайверами. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:51
2024-10-30T11:55
в мире
россия
словакия
европа
роберт фицо
ольга скабеева
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946202191_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_596459a6728cf87fb0ebf554b955f1f7.jpg
БРАТИСЛАВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо назвал вздором версию о подрыве "Северных потоков" украинскими дайверами. "Сначала мы сами спрашиваем: "Кто же взорвал критически важную инфраструктуру и разрушил ее под водой?", а потом сами же отказываемся отвечать на эти вопросы. И знаете, что мы потом читаем в газетах? Мы читаем, что какие-то пьяные украинские офицеры заявили, что они собираются его взорвать. Я, конечно, немного преувеличу, но только представьте, как они на маленькой лодочке подплыли к тому месту, где шла труба, прыгнули в воду, погрузились на несколько сотен метров, взяли с собой бенгальские огни, пиротехнику и взорвали. Вздор", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут", отрывок из него у себя в Telegram-канале опубликовала журналист Ольга Скабеева. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241019/zaharova-1978872519.html
россия
словакия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946202191_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_81449e39b42aa933a8c54878e7f52f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, европа, роберт фицо, ольга скабеева, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Словакия, Европа, Роберт Фицо, Ольга Скабеева, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Фицо назвал версию о подрыве "Севпотоков" украинскими дайверами вздором

Фицо: версия о подрыве "Севпотоков" украинскими дайверами это вздор

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо назвал вздором версию о подрыве "Северных потоков" украинскими дайверами.
"Сначала мы сами спрашиваем: "Кто же взорвал критически важную инфраструктуру и разрушил ее под водой?", а потом сами же отказываемся отвечать на эти вопросы. И знаете, что мы потом читаем в газетах? Мы читаем, что какие-то пьяные украинские офицеры заявили, что они собираются его взорвать. Я, конечно, немного преувеличу, но только представьте, как они на маленькой лодочке подплыли к тому месту, где шла труба, прыгнули в воду, погрузились на несколько сотен метров, взяли с собой бенгальские огни, пиротехнику и взорвали. Вздор", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут", отрывок из него у себя в Telegram-канале опубликовала журналист Ольга Скабеева.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Захарова прокомментировала расследование Дании по "Северным потокам"
19 октября, 11:05
 
В миреРоссияСловакияЕвропаРоберт ФицоОльга СкабееваДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала