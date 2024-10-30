Фицо назвал версию о подрыве "Севпотоков" украинскими дайверами вздором
Фицо: версия о подрыве "Севпотоков" украинскими дайверами это вздор
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо назвал вздором версию о подрыве "Северных потоков" украинскими дайверами.
"Сначала мы сами спрашиваем: "Кто же взорвал критически важную инфраструктуру и разрушил ее под водой?", а потом сами же отказываемся отвечать на эти вопросы. И знаете, что мы потом читаем в газетах? Мы читаем, что какие-то пьяные украинские офицеры заявили, что они собираются его взорвать. Я, конечно, немного преувеличу, но только представьте, как они на маленькой лодочке подплыли к тому месту, где шла труба, прыгнули в воду, погрузились на несколько сотен метров, взяли с собой бенгальские огни, пиротехнику и взорвали. Вздор", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут", отрывок из него у себя в Telegram-канале опубликовала журналист Ольга Скабеева.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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