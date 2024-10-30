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Финляндия пока не отреагировала на ноты протеста Москвы - РИА Новости, 30.10.2024
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16:47 30.10.2024 (обновлено: 17:15 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/finlyandiya-1980960045.html
Финляндия пока не отреагировала на ноты протеста Москвы
Финляндия пока не отреагировала на ноты протеста Москвы - РИА Новости, 30.10.2024
Финляндия пока не отреагировала на ноты протеста Москвы
Министерство иностранных дел вызвало посла Финляндии в России Марью Лийвалу и выразило ей протест из-за ареста российских объектов недвижимости в республике,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:47
2024-10-30T17:15
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел вызвало посла Финляндии в России Марью Лийвалу и выразило ей протест из-за ареста российских объектов недвижимости в республике, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства."30 октября в МИД России была вызвана посол Финляндии в России Марья Лиивала, которой заявлен решительный протест в связи с действиями финской Службы судебных приставов, наложившей арест на 45 принадлежащих Российской Федерации объектов недвижимости в Финляндии, включая используемые посольством в служебных целях и защищённые дипломатическим иммунитетом", - говорится в сообщении.Особое внимание посла было обращено на отсутствие официальной реакции МИД Финляндии на направленные в его адрес посольством России в Хельсинки соответствующие ноты протеста, указали в министерстве.
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финляндия, москва, россия, в мире
Финляндия, Москва, Россия, В мире
Финляндия пока не отреагировала на ноты протеста Москвы

Финляндия не ответила на ноты протеста Москвы в связи с арестом собственности

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел вызвало посла Финляндии в России Марью Лийвалу и выразило ей протест из-за ареста российских объектов недвижимости в республике, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
"30 октября в МИД России была вызвана посол Финляндии в России Марья Лиивала, которой заявлен решительный протест в связи с действиями финской Службы судебных приставов, наложившей арест на 45 принадлежащих Российской Федерации объектов недвижимости в Финляндии, включая используемые посольством в служебных целях и защищённые дипломатическим иммунитетом", - говорится в сообщении.
Особое внимание посла было обращено на отсутствие официальной реакции МИД Финляндии на направленные в его адрес посольством России в Хельсинки соответствующие ноты протеста, указали в министерстве.
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В МИД России прокомментировали наложение ограничений на объекты в Финляндии
29 октября, 23:51
 
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