https://ria.ru/20241030/finlyandiya-1980940122.html

В Финляндии рассказали об углублении сотрудничества с Саудовской Аравией

В Финляндии рассказали об углублении сотрудничества с Саудовской Аравией - РИА Новости, 30.10.2024

В Финляндии рассказали об углублении сотрудничества с Саудовской Аравией

Финляндия и Саудовская Аравия углубляют сотрудничество в энергетической сфере, стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании, сообщает в среду... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:41

2024-10-30T15:41

2024-10-30T15:44

саудовская аравия

финляндия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Финляндия и Саудовская Аравия углубляют сотрудничество в энергетической сфере, стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании, сообщает в среду министерство экономики и занятости Финляндии. "Финляндия и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании в области энергетики. Его целью является развитие технического и экономического сотрудничества между двумя странами в энергетическом секторе и содействие доступу финских компаний на рынок Саудовской Аравии", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства. Ведомство уточняет, что страны будут сотрудничать в области возобновляемых источников энергии, развития стабильных электроэнергетических систем, технологий для смягчения последствий изменения климата, а также в области создания "умных городов". Как уточняется в сообщении, финские технологии в энергетическом секторе будут востребованы в Саудовской Аравии в ее целях снизить зависимость от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии.

https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980718030.html

саудовская аравия

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саудовская аравия, финляндия, в мире