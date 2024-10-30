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В Финляндии рассказали об углублении сотрудничества с Саудовской Аравией - РИА Новости, 30.10.2024
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15:41 30.10.2024 (обновлено: 15:44 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/finlyandiya-1980940122.html
В Финляндии рассказали об углублении сотрудничества с Саудовской Аравией
В Финляндии рассказали об углублении сотрудничества с Саудовской Аравией - РИА Новости, 30.10.2024
В Финляндии рассказали об углублении сотрудничества с Саудовской Аравией
Финляндия и Саудовская Аравия углубляют сотрудничество в энергетической сфере, стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании, сообщает в среду... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:41
2024-10-30T15:44
саудовская аравия
финляндия
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Финляндия и Саудовская Аравия углубляют сотрудничество в энергетической сфере, стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании, сообщает в среду министерство экономики и занятости Финляндии. "Финляндия и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании в области энергетики. Его целью является развитие технического и экономического сотрудничества между двумя странами в энергетическом секторе и содействие доступу финских компаний на рынок Саудовской Аравии", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства. Ведомство уточняет, что страны будут сотрудничать в области возобновляемых источников энергии, развития стабильных электроэнергетических систем, технологий для смягчения последствий изменения климата, а также в области создания "умных городов". Как уточняется в сообщении, финские технологии в энергетическом секторе будут востребованы в Саудовской Аравии в ее целях снизить зависимость от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии.
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саудовская аравия, финляндия, в мире
Саудовская Аравия, Финляндия, В мире
В Финляндии рассказали об углублении сотрудничества с Саудовской Аравией

Финляндия и Саудовская Аравия подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Финляндия и Саудовская Аравия углубляют сотрудничество в энергетической сфере, стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании, сообщает в среду министерство экономики и занятости Финляндии.
"Финляндия и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании в области энергетики. Его целью является развитие технического и экономического сотрудничества между двумя странами в энергетическом секторе и содействие доступу финских компаний на рынок Саудовской Аравии", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства.
Ведомство уточняет, что страны будут сотрудничать в области возобновляемых источников энергии, развития стабильных электроэнергетических систем, технологий для смягчения последствий изменения климата, а также в области создания "умных городов".
Как уточняется в сообщении, финские технологии в энергетическом секторе будут востребованы в Саудовской Аравии в ее целях снизить зависимость от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии.
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