https://ria.ru/20241030/finlyandiya-1980915153.html

В Крыму предложили ответ на арест российских активов в Финляндии

В Крыму предложили ответ на арест российских активов в Финляндии - РИА Новости, 30.10.2024

В Крыму предложили ответ на арест российских активов в Финляндии

Глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале пригрозил Финляндии в ответ на арест российских активов национализировать финскую... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:21

2024-10-30T14:21

2024-10-30T14:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале пригрозил Финляндии в ответ на арест российских активов национализировать финскую собственность на территории полуострова. Газета Helsingin Sanomat сообщила в понедельник, что на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября. Во вторник издание сообщило со ссылкой на службу судебных приставов, что список арестованных объектов недвижимости включает 44 позиции, их стоимость оценивается в 35,5 миллиона евро. "Мы поищем что-нибудь связанное с Финляндией в Крыму. Этим и займёмся. Опыт национализации имущества русоненавистников у нас имеется. Он не виртуальный, а вполне реальный. Попробуем распространить его и на имущество новоиспечённого члена НАТО", - написал Константинов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии, задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов. Ранее в Окружном суде Хельсинки заявили РИА Новости, что иск, по которому Финляндия заморозила российские активы свыше чем на 4 миллиарда долларов, подан шестью украинскими энергетическими компаниями. В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проанализируют это решение. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980809249.html

https://rsport.ria.ru/20240923/arena-1974248575.html

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, финляндия, владимир константинов, нафтогаз украины, оон