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В Финляндии подтвердили, что могут продолжить арест собственности России - РИА Новости, 30.10.2024
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01:42 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/finlyandiya-1980814261.html
В Финляндии подтвердили, что могут продолжить арест собственности России
В Финляндии подтвердили, что могут продолжить арест собственности России - РИА Новости, 30.10.2024
В Финляндии подтвердили, что могут продолжить арест собственности России
Финляндия в будущем может продолжить арестовывать российскую собственность, заявил в эфире общественного вещателя Yle глава службы судебных приставов Аки... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T01:42
2024-10-30T01:42
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Финляндия в будущем может продолжить арестовывать российскую собственность, заявил в эфире общественного вещателя Yle глава службы судебных приставов Аки Виртанен. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные уведомления о наложении Хельсинки ограничений на некоторые из объектов России в Финляндии не поступали российской стороне, правовая оценка будет дана после разъяснения ситуации со стороны финских властей по запросу Москвы. "Расследование еще продолжается. Пока неизвестно, будут ли новые конфискации в рамках дела. Работа будет продолжаться", - заявил Виртанен. Виртанен подчеркнул, что, согласно оценкам, общая стоимость активов, подлежащих аресту, на данный момент составляет около 38 миллионов евро. Газета Helsingin Sanomat сообщила в понедельник, что на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября. Во вторник издание сообщило со ссылкой на службу судебных приставов, что список арестованных объектов недвижимости включает 44 позиции, их стоимость оценивается в 35,5 миллиона евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии, задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов. Ранее в Окружном суде Хельсинки заявили РИА Новости, что иск, по которому Финляндия заморозила российские активы свыше чем на 4 миллиарда долларов, подан шестью украинскими энергетическими компаниями. В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проанализируют это решение. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241029/dipmissiya-1980791487.html
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дмитрий песков, мария захарова, владимир путин, нафтогаз украины, оон, россия, финляндия, украина
Дмитрий Песков, Мария Захарова, Владимир Путин, Нафтогаз Украины, ООН, Россия, Финляндия, Украина
В Финляндии подтвердили, что могут продолжить арест собственности России

Служба судебных приставов Финляндии заявила о возможном аресте собственности РФ

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Финляндия в будущем может продолжить арестовывать российскую собственность, заявил в эфире общественного вещателя Yle глава службы судебных приставов Аки Виртанен.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные уведомления о наложении Хельсинки ограничений на некоторые из объектов России в Финляндии не поступали российской стороне, правовая оценка будет дана после разъяснения ситуации со стороны финских властей по запросу Москвы.
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"Расследование еще продолжается. Пока неизвестно, будут ли новые конфискации в рамках дела. Работа будет продолжаться", - заявил Виртанен.
Виртанен подчеркнул, что, согласно оценкам, общая стоимость активов, подлежащих аресту, на данный момент составляет около 38 миллионов евро.
Газета Helsingin Sanomat сообщила в понедельник, что на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября. Во вторник издание сообщило со ссылкой на службу судебных приставов, что список арестованных объектов недвижимости включает 44 позиции, их стоимость оценивается в 35,5 миллиона евро.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии, задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов.
Ранее в Окружном суде Хельсинки заявили РИА Новости, что иск, по которому Финляндия заморозила российские активы свыше чем на 4 миллиарда долларов, подан шестью украинскими энергетическими компаниями.
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В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проанализируют это решение.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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