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Слова главы ЕК о России вызвали возмущение на Западе - РИА Новости, 30.10.2024
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11:16 30.10.2024 (обновлено: 12:18 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/filippo-1980858707.html
Слова главы ЕК о России вызвали возмущение на Западе
Слова главы ЕК о России вызвали возмущение на Западе - РИА Новости, 30.10.2024
Слова главы ЕК о России вызвали возмущение на Западе
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети X с призывом к французам из-за слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:16
2024-10-30T12:18
в мире
россия
украина
урсула фон дер ляйен
франция
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети X с призывом к французам из-за слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России. "Она только что встретилась с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и объявила, что они "договорились активизировать свое сотрудничество". &lt;...&gt; Чтобы втянуть нас в войну против России и подчиниться американскому глубинному государству. Чтобы оправдаться, Урсула добавляет, что "эскалация войны России против Украины представляет серьезную угрозу европейской безопасности и всему миру", — написал он. Филиппо призвал покинуть ЕС и НАТО, которые попирают национальные интересы Франции и хотят войны. Свое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала накануне на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980841288.html
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в мире, россия, украина, урсула фон дер ляйен, франция, нато
В мире, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Франция, НАТО
Слова главы ЕК о России вызвали возмущение на Западе

Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Францию в войну против России

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети X с призывом к французам из-за слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России.

"Она только что встретилась с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и объявила, что они "договорились активизировать свое сотрудничество". <...> Чтобы втянуть нас в войну против России и подчиниться американскому глубинному государству. Чтобы оправдаться, Урсула добавляет, что "эскалация войны России против Украины представляет серьезную угрозу европейской безопасности и всему миру", — написал он.
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Свое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала накануне на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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