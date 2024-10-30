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В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных - РИА Новости, 30.10.2024
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13:38 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/festival-pristroystvo-1980904093.html
В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных
В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных - РИА Новости, 30.10.2024
В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных
В Москве 10 ноября 2024 года пройдет фестиваль "Собаки, которые любят… и котики!", где каждый сможет не только познакомиться с питомцами из приютов, но и... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:38
2024-10-30T13:38
общество
москва
бездомные животные
кошки
собаки
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В Москве 10 ноября 2024 года пройдет фестиваль "Собаки, которые любят… и котики!", где каждый сможет не только познакомиться с питомцами из приютов, но и подарить одному из них дом.Фестиваль — это встреча с собаками и котиками, которые уже готовы стать вашими верными друзьями: здоровые, привитые и стерилизованные, они ждут своего человека. Специалисты фонда и волонтеры расскажут вам истории питомцев, дадут советы по уходу и адаптации, чтобы первые шаги в жизни с новым другом прошли легко.Кроме выставки животных всех гостей ждут мастер-классы и консультации от специалистов фонда и волонтеров.На мероприятии будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, пеленки, миски, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам. Познакомьтесь с питомцами, которые будут участвовать в фестивале, можно по ссылке.Фестиваль "Собаки, которые любят… и котики!" пройдет по адресу: г. Москва, бизнес-центр Графит, ул. Электродная, д. 2, стр. 32, с 12:00 до 17:00.Вход свободный по предварительной регистрации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
353
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общество, москва, бездомные животные, кошки, собаки
Общество, Москва, бездомные животные, кошки, Собаки

В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных

© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Собака, нашедшая дом
Собака, нашедшая дом - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
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Дзен
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В Москве 10 ноября 2024 года пройдет фестиваль "Собаки, которые любят… и котики!", где каждый сможет не только познакомиться с питомцами из приютов, но и подарить одному из них дом.
Фестиваль — это встреча с собаками и котиками, которые уже готовы стать вашими верными друзьями: здоровые, привитые и стерилизованные, они ждут своего человека. Специалисты фонда и волонтеры расскажут вам истории питомцев, дадут советы по уходу и адаптации, чтобы первые шаги в жизни с новым другом прошли легко.
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Пресс-релиз
Пресс-релиз - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
Пресс-релиз
Кроме выставки животных всех гостей ждут мастер-классы и консультации от специалистов фонда и волонтеров.
На мероприятии будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, пеленки, миски, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам.
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Собака, нашедшая дом
Собака, нашедшая дом
Собака, нашедшая дом
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
1 из 8
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Котик на руках
Котик на руках
Котик на руках
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
2 из 8
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
Детский мастер-класс
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
3 из 8
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Собака на руках
Собака на руках
Собака на руках
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
4 из 8
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Общий план.
Общий план
Общий план.
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
5 из 8
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Участник
Участник
Участник
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
6 из 8
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Участник
Участник
Участник
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
7 из 8
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Маркет
Маркет
Маркет
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
8 из 8
Собака, нашедшая дом
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
1 из 8
Котик на руках
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
2 из 8
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
3 из 8
Собака на руках
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
4 из 8
Общий план.
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
5 из 8
Участник
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
6 из 8
Участник
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
7 из 8
Маркет
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
8 из 8
Познакомьтесь с питомцами, которые будут участвовать в фестивале, можно по ссылке.
Фестиваль "Собаки, которые любят… и котики!" пройдет по адресу: г. Москва, бизнес-центр Графит, ул. Электродная, д. 2, стр. 32, с 12:00 до 17:00.
Вход свободный по предварительной регистрации.
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