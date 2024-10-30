https://ria.ru/20241030/festival-pristroystvo-1980904093.html

В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных

В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных - РИА Новости, 30.10.2024

В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных

В Москве 10 ноября 2024 года пройдет фестиваль "Собаки, которые любят… и котики!", где каждый сможет не только познакомиться с питомцами из приютов, но и... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:38

2024-10-30T13:38

2024-10-30T13:38

общество

москва

бездомные животные

кошки

собаки

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В Москве 10 ноября 2024 года пройдет фестиваль "Собаки, которые любят… и котики!", где каждый сможет не только познакомиться с питомцами из приютов, но и подарить одному из них дом.Фестиваль — это встреча с собаками и котиками, которые уже готовы стать вашими верными друзьями: здоровые, привитые и стерилизованные, они ждут своего человека. Специалисты фонда и волонтеры расскажут вам истории питомцев, дадут советы по уходу и адаптации, чтобы первые шаги в жизни с новым другом прошли легко.Кроме выставки животных всех гостей ждут мастер-классы и консультации от специалистов фонда и волонтеров.На мероприятии будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, пеленки, миски, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам. Познакомьтесь с питомцами, которые будут участвовать в фестивале, можно по ссылке.Фестиваль "Собаки, которые любят… и котики!" пройдет по адресу: г. Москва, бизнес-центр Графит, ул. Электродная, д. 2, стр. 32, с 12:00 до 17:00.Вход свободный по предварительной регистрации.

https://ria.ru/20240815/zhivotnye-1964829422.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, бездомные животные, кошки, собаки