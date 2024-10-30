https://ria.ru/20241030/estonija-1980837831.html

Эстония не исключила закупки беспилотников на Украине

Эстония не исключила закупки беспилотников на Украине - РИА Новости, 30.10.2024

Эстония не исключила закупки беспилотников на Украине

Эстония не исключает закупку беспилотников на Украине, украинские компании смогут участвовать в соответствующих тендерах, заявил министр обороны страны Ханно... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T09:20

2024-10-30T09:20

2024-10-30T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

эстония

украина

ханно певкур

министерство обороны эстонии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Эстония не исключает закупку беспилотников на Украине, украинские компании смогут участвовать в соответствующих тендерах, заявил министр обороны страны Ханно Певкур. "Качество дронов на Украине очень хорошее. Там производятся различные модели, и мы продолжаем работу в этом направлении. Если мы объявим тендер, то он будет открыт и для украинских предприятий. То есть мы сможем увидеть предложения как от украинских производителей, так и от эстонских и западных", - приводит слова Певкура телерадиовещательная компания ERR. В сентябре министр заявлял, что Эстония рассматривает возможность закупки у Украины боеприпасов, некоторые виды, по его словам, обойдутся стране в пять раз дешевле западных аналогов. Ранее министр Певкур заявил, что страна за последние два года потратила на закупку боеприпасов более 750 миллионов евро, что превысило сумму закупок, совершенных Эстонией за последние 30 лет. При этом, по словам Певкура, Эстония до 2028 года намерена потратить на эту же статью расходов 3 миллиарда евро.

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Ольга Фомченкова

в мире, эстония, украина, ханно певкур, министерство обороны эстонии, вооруженные силы украины