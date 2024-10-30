https://ria.ru/20241030/estonija-1980837831.html
Эстония не исключила закупки беспилотников на Украине
Эстония не исключила закупки беспилотников на Украине - РИА Новости, 30.10.2024
Эстония не исключила закупки беспилотников на Украине
Эстония не исключает закупку беспилотников на Украине, украинские компании смогут участвовать в соответствующих тендерах, заявил министр обороны страны Ханно... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T09:20
2024-10-30T09:20
2024-10-30T09:20
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министерство обороны эстонии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Эстония не исключает закупку беспилотников на Украине, украинские компании смогут участвовать в соответствующих тендерах, заявил министр обороны страны Ханно Певкур. "Качество дронов на Украине очень хорошее. Там производятся различные модели, и мы продолжаем работу в этом направлении. Если мы объявим тендер, то он будет открыт и для украинских предприятий. То есть мы сможем увидеть предложения как от украинских производителей, так и от эстонских и западных", - приводит слова Певкура телерадиовещательная компания ERR. В сентябре министр заявлял, что Эстония рассматривает возможность закупки у Украины боеприпасов, некоторые виды, по его словам, обойдутся стране в пять раз дешевле западных аналогов. Ранее министр Певкур заявил, что страна за последние два года потратила на закупку боеприпасов более 750 миллионов евро, что превысило сумму закупок, совершенных Эстонией за последние 30 лет. При этом, по словам Певкура, Эстония до 2028 года намерена потратить на эту же статью расходов 3 миллиарда евро.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, украина, ханно певкур, министерство обороны эстонии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, Украина, Ханно Певкур, Министерство обороны Эстонии, Вооруженные силы Украины
Эстония не исключила закупки беспилотников на Украине
Министр обороны Эстонии Певкур не исключил закупки беспилотников на Украине
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Эстония не исключает закупку беспилотников на Украине, украинские компании смогут участвовать в соответствующих тендерах, заявил министр обороны страны Ханно Певкур.
"Качество дронов на Украине очень хорошее. Там производятся различные модели, и мы продолжаем работу в этом направлении. Если мы объявим тендер, то он будет открыт и для украинских предприятий. То есть мы сможем увидеть предложения как от украинских производителей, так и от эстонских и западных", - приводит слова Певкура телерадиовещательная компания ERR.
В сентябре министр заявлял, что Эстония рассматривает возможность закупки у Украины боеприпасов, некоторые виды, по его словам, обойдутся стране в пять раз дешевле западных аналогов.
Ранее министр Певкур заявил, что страна за последние два года потратила на закупку боеприпасов более 750 миллионов евро, что превысило сумму закупок, совершенных Эстонией за последние 30 лет. При этом, по словам Певкура, Эстония до 2028 года намерена потратить на эту же статью расходов 3 миллиарда евро.