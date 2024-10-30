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Эрдоган высказался о ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.10.2024
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13:29 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/erdogan-1980902138.html
Эрдоган высказался о ситуации на Ближнем Востоке
Эрдоган высказался о ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.10.2024
Эрдоган высказался о ситуации на Ближнем Востоке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что регион Ближнего Востока превратился в "огненное кольцо", есть попытки очертить новые границы. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:29
2024-10-30T13:29
в мире
турция
ближний восток
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что регион Ближнего Востока превратился в "огненное кольцо", есть попытки очертить новые границы. "В то время как наша география превратилась в огненное кольцо, имеются попытки очертить новые границы, ...вы (оппозиция - ред.) будете поддерживать нынешнюю администрацию", - заявил турецкий лидер казал, выступая перед однопартийцами в парламенте Турции. По его словам, Турецкая Республика за всю свою историю, заплатила большую цену, видела много предательства. "К сожалению, нам нанесли удар в спину, но мы не потеряли надежду… Мы без колебаний сделали все, что необходимо сделать для светлого будущего Турции и нашей нации", - сказал Эрдоган.
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в мире, турция, ближний восток, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Ближний Восток, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Эрдоган: регион Ближнего Востока превратился в "огненное кольцо"

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что регион Ближнего Востока превратился в "огненное кольцо", есть попытки очертить новые границы.
"В то время как наша география превратилась в огненное кольцо, имеются попытки очертить новые границы, ...вы (оппозиция - ред.) будете поддерживать нынешнюю администрацию", - заявил турецкий лидер казал, выступая перед однопартийцами в парламенте Турции.
По его словам, Турецкая Республика за всю свою историю, заплатила большую цену, видела много предательства.
"К сожалению, нам нанесли удар в спину, но мы не потеряли надежду… Мы без колебаний сделали все, что необходимо сделать для светлого будущего Турции и нашей нации", - сказал Эрдоган.
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В миреТурцияБлижний ВостокРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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