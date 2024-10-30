https://ria.ru/20241030/erdogan-1980902138.html

Эрдоган высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Эрдоган высказался о ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.10.2024

Эрдоган высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что регион Ближнего Востока превратился в "огненное кольцо", есть попытки очертить новые границы. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:29

2024-10-30T13:29

2024-10-30T13:29

в мире

турция

ближний восток

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что регион Ближнего Востока превратился в "огненное кольцо", есть попытки очертить новые границы. "В то время как наша география превратилась в огненное кольцо, имеются попытки очертить новые границы, ...вы (оппозиция - ред.) будете поддерживать нынешнюю администрацию", - заявил турецкий лидер казал, выступая перед однопартийцами в парламенте Турции. По его словам, Турецкая Республика за всю свою историю, заплатила большую цену, видела много предательства. "К сожалению, нам нанесли удар в спину, но мы не потеряли надежду… Мы без колебаний сделали все, что необходимо сделать для светлого будущего Турции и нашей нации", - сказал Эрдоган.

https://ria.ru/20241028/ssha-1980546628.html

турция

ближний восток

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в мире, турция, ближний восток, реджеп тайип эрдоган