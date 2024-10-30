https://ria.ru/20241030/ekskursii-1980873239.html

Более 600 оренбуржцев посетили промпредприятия в рамках фестиваля экскурсий

Более 600 оренбуржцев посетили промпредприятия в рамках фестиваля экскурсий - РИА Новости, 30.10.2024

Более 600 оренбуржцев посетили промпредприятия в рамках фестиваля экскурсий

Свыше 600 жителей Оренбургской области посетили промышленные предприятия региона в рамках фестиваля бесплатных экскурсий – Неделя "Открытой промышленности",... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:48

2024-10-30T11:48

2024-10-30T11:48

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Свыше 600 жителей Оренбургской области посетили промышленные предприятия региона в рамках фестиваля бесплатных экскурсий – Неделя "Открытой промышленности", сообщает пресс-служба правительства области. Проект "Открытая промышленность" реализуется в регионе с 2022 года. На данный момент в нем участвуют 19 предприятий и 4 туроператора. За два года свыше 20 тысяч человек побывали на предприятиях области. Так, жители региона увидели производственные процессы и узнали, какой путь проходит молоко от коровы до прилавка, кто управляет энергией и как открытие одного месторождения повлияло на становление газовой промышленности не только в Оренбуржье, но и в России. "Оренбургская область в числе регионов-лидеров реализации проекта развития промышленного туризма. Посмотреть на работу наших заводов приезжают люди из разных регионов России и заграницы на протяжении всего года. Экскурсии по заводам расширяют кругозор и дают наиболее полное представление о работе промпредприятий", – сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что такие экскурсии становятся важной частью туристической отрасли региона, эффективным инструментом профориентационной работы и продвижения брендов.

https://ria.ru/20241029/pasler-1980788822.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер