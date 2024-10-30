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Более 600 оренбуржцев посетили промпредприятия в рамках фестиваля экскурсий - РИА Новости, 30.10.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
11:48 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/ekskursii-1980873239.html
Более 600 оренбуржцев посетили промпредприятия в рамках фестиваля экскурсий
Более 600 оренбуржцев посетили промпредприятия в рамках фестиваля экскурсий - РИА Новости, 30.10.2024
Более 600 оренбуржцев посетили промпредприятия в рамках фестиваля экскурсий
Свыше 600 жителей Оренбургской области посетили промышленные предприятия региона в рамках фестиваля бесплатных экскурсий – Неделя "Открытой промышленности",... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:48
2024-10-30T11:48
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Свыше 600 жителей Оренбургской области посетили промышленные предприятия региона в рамках фестиваля бесплатных экскурсий – Неделя "Открытой промышленности", сообщает пресс-служба правительства области. Проект "Открытая промышленность" реализуется в регионе с 2022 года. На данный момент в нем участвуют 19 предприятий и 4 туроператора. За два года свыше 20 тысяч человек побывали на предприятиях области. Так, жители региона увидели производственные процессы и узнали, какой путь проходит молоко от коровы до прилавка, кто управляет энергией и как открытие одного месторождения повлияло на становление газовой промышленности не только в Оренбуржье, но и в России. "Оренбургская область в числе регионов-лидеров реализации проекта развития промышленного туризма. Посмотреть на работу наших заводов приезжают люди из разных регионов России и заграницы на протяжении всего года. Экскурсии по заводам расширяют кругозор и дают наиболее полное представление о работе промпредприятий", – сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что такие экскурсии становятся важной частью туристической отрасли региона, эффективным инструментом профориентационной работы и продвижения брендов.
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денис паслер
Оренбургская область, Денис Паслер

Более 600 оренбуржцев посетили промпредприятия в рамках фестиваля экскурсий

© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской областиБолее 600 оренбуржцев посетили промпредприятия в рамках фестиваля экскурсий
Более 600 оренбуржцев посетили промпредприятия в рамках фестиваля экскурсий - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской области
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Свыше 600 жителей Оренбургской области посетили промышленные предприятия региона в рамках фестиваля бесплатных экскурсий – Неделя "Открытой промышленности", сообщает пресс-служба правительства области.
Проект "Открытая промышленность" реализуется в регионе с 2022 года. На данный момент в нем участвуют 19 предприятий и 4 туроператора. За два года свыше 20 тысяч человек побывали на предприятиях области.
Так, жители региона увидели производственные процессы и узнали, какой путь проходит молоко от коровы до прилавка, кто управляет энергией и как открытие одного месторождения повлияло на становление газовой промышленности не только в Оренбуржье, но и в России.
"Оренбургская область в числе регионов-лидеров реализации проекта развития промышленного туризма. Посмотреть на работу наших заводов приезжают люди из разных регионов России и заграницы на протяжении всего года. Экскурсии по заводам расширяют кругозор и дают наиболее полное представление о работе промпредприятий", – сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что такие экскурсии становятся важной частью туристической отрасли региона, эффективным инструментом профориентационной работы и продвижения брендов.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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