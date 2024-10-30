https://ria.ru/20241030/ekskursii-1980841077.html

Стартовала регистрация на девятый сезон экскурсий "Открой#Моспром"

Стартовала регистрация на девятый сезон экскурсий "Открой#Моспром" - РИА Новости, 30.10.2024

Стартовала регистрация на девятый сезон экскурсий "Открой#Моспром"

Более 170 экскурсий по московским высокотехнологичным промпредприятиям можно будет посетить с 5 по 22 ноября, сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:13

2024-10-30T10:13

2024-10-30T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Более 170 экскурсий по московским высокотехнологичным промпредприятиям можно будет посетить с 5 по 22 ноября, сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Участники смогут посетить производства косметических средств, обуви, одежды, кондитерских и хлебобулочных изделий, аппаратов ИВЛ, медизделий для скорой помощи, лифтов и другой продукции. Регистрация доступна на сайте проекта "Открой#Моспром"."Продолжаем знакомить жителей Москвы с процессами производства продуктов питания, детских образовательных наборов, лазерного оборудования, фармпрепаратов, автозапчастей и другой высокотехнологичной продукции. В ноябре мы подготовили свыше 170 экскурсий по 35 предприятиям, а также 75 мастер-классов. В этом сезоне к проекту присоединились четыре новых завода, которые выпускают елочные игрушки, одежду, кабельную продукцию и полиграфические изделия", — цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.В новом сезоне впервые пройдут экскурсии на фабрике елочных игрушек "КОЛОМЕЕВ". Гости увидят, как выдувают и разукрашивают украшения. На предприятии изготавливают классические советские игрушки: шишки, елочки, домики, космонавтов, а также новогодние украшения для интерьера и кукол под елку. Большая часть продукции выпускается по традиционным технологиям и расписывается вручную мастерами-художниками.Также в первый раз свои двери для посетителей откроет печатный дом "ТИССО". Специалисты предприятия покажут, как выпускаются открытки, книги, календари, папки и другие изделия. Также гости смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению блокнотов.Экскурсию также приготовили на производстве "ПЛНБ Джинс", где выпускают джинсы, брюки, куртки, рубашки и многое другое. Гостям расскажут о всех этапах подготовки и производства продукции, истории деним-культуры и столичного бренда.Как производят современную кабельно-проводниковую продукцию гости смогут увидеть на заводе "Спецкабель", который также в списке новичков. Предприятие изготавливает кабели для всех отраслей промышленности, включая нефтегазовый, энергетический, кораблестроительный и космический сектора. Многие из разработок компании не имеют аналогов в мире, а сам завод выпускает в год более 40 тысяч километров кабеля, говорится в сообщении ДИПП.Проект "Открой#Моспром" заработал пять лет назад. Сейчас он объединяет более 10 форматов мероприятий — это экскурсии на предприятия, мастер-классы, викторины, видеотуры, фотовыставки, интеллектуальные игры, лекции и многое другое. Значимость проекта подтверждают награды. Например, его отметили в категориях "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России", "Регион — наставник по промышленному туризму" программы Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность", а также в номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен".

https://ria.ru/20241029/liksutov-1980646910.html

https://ria.ru/20241029/dobavki-1980581562.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов