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ЕК рассказала, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии - РИА Новости, 30.10.2024
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17:30 30.10.2024 (обновлено: 17:34 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/ek-1980973641.html
ЕК рассказала, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии
ЕК рассказала, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии - РИА Новости, 30.10.2024
ЕК рассказала, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии
Украина и Молдавия могут начать переговоры по существу о членстве в ЕС уже в 2025 году, если смогут выполнить все предварительные условия, говорится в отчете... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:30
2024-10-30T17:34
в мире
украина
молдавия
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
кишинев
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украина и Молдавия могут начать переговоры по существу о членстве в ЕС уже в 2025 году, если смогут выполнить все предварительные условия, говорится в отчете Еврокомиссии по расширению с оценкой прогресса стран-кандидатов."Открытие переговоров о присоединении с Украиной стало важным признанием решимости Украины проводить реформы на пути к вступлению в ЕС... При условии выполнения Украиной всех условий Еврокомиссия ждет открытия переговоров по кластерам как можно скорее в 2025 году", - указывается в документе.При условии выполнения Молдавией всех условий Еврокомиссия также ожидает в 2025 году начала переговоров по существу и с Кишиневом, отмечается в документе.Сообщается также, что теперь Совет ЕС должен рассмотреть рекомендации Еврокомиссии и принять решения о дальнейших шагах в процессе расширения.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно заявляла, что легкого и короткого пути в ЕС не существует.В июне этого года в Люксембурге прошли первые межправконференции ЕС с Украиной и Молдавией, которые стали торжественным запуском переговоров.После торжественного запуска переговоров началась подготовка к запуску первых консультаций по существу. По словам европейского осведомленного источника, такой процесс обычно занимает порядка года, однако в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался спрогнозировать примерные сроки начала переговоров по существу.Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20241028/fitso-1980558509.html
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в мире, украина, молдавия, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, кишинев
В мире, Украина, Молдавия, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Кишинев
ЕК рассказала, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии

ЕК: переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии могут начаться в 2025 году

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украина и Молдавия могут начать переговоры по существу о членстве в ЕС уже в 2025 году, если смогут выполнить все предварительные условия, говорится в отчете Еврокомиссии по расширению с оценкой прогресса стран-кандидатов.
"Открытие переговоров о присоединении с Украиной стало важным признанием решимости Украины проводить реформы на пути к вступлению в ЕС... При условии выполнения Украиной всех условий Еврокомиссия ждет открытия переговоров по кластерам как можно скорее в 2025 году", - указывается в документе.
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При условии выполнения Молдавией всех условий Еврокомиссия также ожидает в 2025 году начала переговоров по существу и с Кишиневом, отмечается в документе.
Сообщается также, что теперь Совет ЕС должен рассмотреть рекомендации Еврокомиссии и принять решения о дальнейших шагах в процессе расширения.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно заявляла, что легкого и короткого пути в ЕС не существует.
В июне этого года в Люксембурге прошли первые межправконференции ЕС с Украиной и Молдавией, которые стали торжественным запуском переговоров.
После торжественного запуска переговоров началась подготовка к запуску первых консультаций по существу. По словам европейского осведомленного источника, такой процесс обычно занимает порядка года, однако в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался спрогнозировать примерные сроки начала переговоров по существу.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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В миреУкраинаМолдавияЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенКишинев
 
 
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