https://ria.ru/20241030/ek-1980973641.html

ЕК рассказала, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии

ЕК рассказала, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии - РИА Новости, 30.10.2024

ЕК рассказала, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии

Украина и Молдавия могут начать переговоры по существу о членстве в ЕС уже в 2025 году, если смогут выполнить все предварительные условия, говорится в отчете... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:30

2024-10-30T17:30

2024-10-30T17:34

в мире

украина

молдавия

еврокомиссия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

кишинев

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украина и Молдавия могут начать переговоры по существу о членстве в ЕС уже в 2025 году, если смогут выполнить все предварительные условия, говорится в отчете Еврокомиссии по расширению с оценкой прогресса стран-кандидатов."Открытие переговоров о присоединении с Украиной стало важным признанием решимости Украины проводить реформы на пути к вступлению в ЕС... При условии выполнения Украиной всех условий Еврокомиссия ждет открытия переговоров по кластерам как можно скорее в 2025 году", - указывается в документе.При условии выполнения Молдавией всех условий Еврокомиссия также ожидает в 2025 году начала переговоров по существу и с Кишиневом, отмечается в документе.Сообщается также, что теперь Совет ЕС должен рассмотреть рекомендации Еврокомиссии и принять решения о дальнейших шагах в процессе расширения.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно заявляла, что легкого и короткого пути в ЕС не существует.В июне этого года в Люксембурге прошли первые межправконференции ЕС с Украиной и Молдавией, которые стали торжественным запуском переговоров.После торжественного запуска переговоров началась подготовка к запуску первых консультаций по существу. По словам европейского осведомленного источника, такой процесс обычно занимает порядка года, однако в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался спрогнозировать примерные сроки начала переговоров по существу.Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20241028/fitso-1980558509.html

https://ria.ru/20241024/ukraina-1979699238.html

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в мире, украина, молдавия, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, кишинев