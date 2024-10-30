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Жителя Егорьевска заподозрили в финансировании терроризма - РИА Новости, 30.10.2024
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16:48 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/egorevsk-1980960505.html
Жителя Егорьевска заподозрили в финансировании терроризма
Жителя Егорьевска заподозрили в финансировании терроризма - РИА Новости, 30.10.2024
Жителя Егорьевска заподозрили в финансировании терроризма
Задержан житель Егорьевска, который подозревается в финансировании терроризма, сообщил подмосковный главк СК РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:48
2024-10-30T16:48
происшествия
россия
егорьевск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Задержан житель Егорьевска, который подозревается в финансировании терроризма, сообщил подмосковный главк СК РФ в своем Telegram-канале. По версии следствия, с сентября 2022 по март 2023 года подозреваемый, находясь в горокруге Егорьевск, "осуществлял финансирование структурного подразделения международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России", для оказания материальной помощи в совершении террористической деятельности в РФ. "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 54-летний мужчина. Он подозревается в финансировании терроризма (часть 1.1 статья 205.1 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из ФСБ и МВД России", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20240919/zaderzhanie-1973540636.html
россия
егорьевск
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, егорьевск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Егорьевск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жителя Егорьевска заподозрили в финансировании терроризма

СК задержал жителя Егорьевска, подозреваемого в финансировании терроризма

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Задержан житель Егорьевска, который подозревается в финансировании терроризма, сообщил подмосковный главк СК РФ в своем Telegram-канале.
По версии следствия, с сентября 2022 по март 2023 года подозреваемый, находясь в горокруге Егорьевск, "осуществлял финансирование структурного подразделения международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России", для оказания материальной помощи в совершении террористической деятельности в РФ.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 54-летний мужчина. Он подозревается в финансировании терроризма (часть 1.1 статья 205.1 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из ФСБ и МВД России", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения.
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ПроисшествияРоссияЕгорьевскМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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