https://ria.ru/20241030/egorevsk-1980960505.html

Жителя Егорьевска заподозрили в финансировании терроризма

Жителя Егорьевска заподозрили в финансировании терроризма - РИА Новости, 30.10.2024

Жителя Егорьевска заподозрили в финансировании терроризма

Задержан житель Егорьевска, который подозревается в финансировании терроризма, сообщил подмосковный главк СК РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:48

2024-10-30T16:48

2024-10-30T16:48

происшествия

россия

егорьевск

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Задержан житель Егорьевска, который подозревается в финансировании терроризма, сообщил подмосковный главк СК РФ в своем Telegram-канале. По версии следствия, с сентября 2022 по март 2023 года подозреваемый, находясь в горокруге Егорьевск, "осуществлял финансирование структурного подразделения международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России", для оказания материальной помощи в совершении террористической деятельности в РФ. "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 54-летний мужчина. Он подозревается в финансировании терроризма (часть 1.1 статья 205.1 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из ФСБ и МВД России", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20240919/zaderzhanie-1973540636.html

россия

егорьевск

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, егорьевск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)