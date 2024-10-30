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Ефимов: в Москве назначен оператор для реорганизации участков в рамках КРТ - РИА Новости, 30.10.2024
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09:09 30.10.2024 (обновлено: 09:54 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/efimov-1980800388.html
Ефимов: в Москве назначен оператор для реорганизации участков в рамках КРТ
Ефимов: в Москве назначен оператор для реорганизации участков в рамках КРТ - РИА Новости, 30.10.2024
Ефимов: в Москве назначен оператор для реорганизации участков в рамках КРТ
Три неэффективно используемых участка в районах Соколиная Гора и Измайлово реорганизуют в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T09:09
2024-10-30T09:54
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три неэффективно используемых участка в районах Соколиная Гора и Измайлово реорганизуют в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. В сообщении уточняется, что общая площадь участков, входящих в один проект КРТ, превышает 5 гектаров. Они находятся на Никитинской, Вольной улицах и Сиреневом бульваре."Здесь предусмотрено строительство жилья и необходимой инфраструктуры – всего 56,59 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие площадок оцениваются в 15,32 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 470 миллионов рублей.", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В ходе проекта для жителей появится около 1,2 тысячи рабочих мест, говорится в пресс-релизе. Недалеко от участков находятся станции Московского центрального кольца Локомотив и Измайлово.В свою очередь глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на месте устаревших объектов планируют построить свыше 12 тысяч "квадратов" жилья.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии четырех участков на востоке и юге города.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве назначен оператор для реорганизации участков в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три неэффективно используемых участка в районах Соколиная Гора и Измайлово реорганизуют в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что общая площадь участков, входящих в один проект КРТ, превышает 5 гектаров. Они находятся на Никитинской, Вольной улицах и Сиреневом бульваре.
"Здесь предусмотрено строительство жилья и необходимой инфраструктуры – всего 56,59 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие площадок оцениваются в 15,32 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 470 миллионов рублей.", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В ходе проекта для жителей появится около 1,2 тысячи рабочих мест, говорится в пресс-релизе. Недалеко от участков находятся станции Московского центрального кольца Локомотив и Измайлово.
В свою очередь глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на месте устаревших объектов планируют построить свыше 12 тысяч "квадратов" жилья.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии четырех участков на востоке и юге города.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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