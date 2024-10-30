https://ria.ru/20241030/efimov-1980800388.html

Ефимов: в Москве назначен оператор для реорганизации участков в рамках КРТ

Ефимов: в Москве назначен оператор для реорганизации участков в рамках КРТ - РИА Новости, 30.10.2024

Ефимов: в Москве назначен оператор для реорганизации участков в рамках КРТ

Три неэффективно используемых участка в районах Соколиная Гора и Измайлово реорганизуют в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T09:09

2024-10-30T09:09

2024-10-30T09:54

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три неэффективно используемых участка в районах Соколиная Гора и Измайлово реорганизуют в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. В сообщении уточняется, что общая площадь участков, входящих в один проект КРТ, превышает 5 гектаров. Они находятся на Никитинской, Вольной улицах и Сиреневом бульваре."Здесь предусмотрено строительство жилья и необходимой инфраструктуры – всего 56,59 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие площадок оцениваются в 15,32 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 470 миллионов рублей.", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В ходе проекта для жителей появится около 1,2 тысячи рабочих мест, говорится в пресс-релизе. Недалеко от участков находятся станции Московского центрального кольца Локомотив и Измайлово.В свою очередь глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на месте устаревших объектов планируют построить свыше 12 тысяч "квадратов" жилья.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии четырех участков на востоке и юге города.

https://ria.ru/20241029/efimov-1980608394.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы