https://ria.ru/20241030/dtp-1980907432.html

На мосту в Ярославле произошло массовое ДТП

На мосту в Ярославле произошло массовое ДТП - РИА Новости, 30.10.2024

На мосту в Ярославле произошло массовое ДТП

Авария с участием минимум восьми автомобилей и микроавтобуса произошла на мосту в Ярославле после того, как одну из машин занесло на скользкой дороге, видно на... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:53

2024-10-30T13:53

2024-10-30T15:31

происшествия

ярославль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980912129_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38b9f8da91bc8970d17df424ee9e8bba.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Авария с участием минимум восьми автомобилей и микроавтобуса произошла на мосту в Ярославле после того, как одну из машин занесло на скользкой дороге, видно на кадрах, появившихся в соцсетях. В мэрии сообщили, что обработали мост реагентом. В соцсетях публикуются видео произошедшей рано утром в среду аварии на Толбухинском мосту в Ярославле. На кадрах видно, как один автомобиль заносит, он скользит по асфальту, как по льду, задевая дорожное ограждение. При этом с другими машинами он не сталкивается. Машина остается у обочины, и вскоре рядом останавливается другое авто, видимо, чтобы помочь. В него врезается едущий автомобиль, а в того - следующий. В итоге, судя по видео, повреждены минимум восемь автомобилей и микроавтобус. При этом кадры захватывают и инцидент, произошедший на встречной полосе, где автомобиль также закрутило на скользкой дороге, но он ни с кем не столкнулся и продолжил путь. В УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что обстоятельства произошедшего выясняются. Там также уточнили, что по данным ГИБДД, с полуночи и примерно до 13.00 мск среды в Ярославле было зарегистрировано 52 ДТП. В авариях никто серьезно не пострадал, уточнили в ведомстве.Минувшей ночью в Ярославле температура были ниже нуля. В пресс-службе мэрии на вопрос РИА Новости, был ли обработан Толбухинский мост, чтобы асфальт не был скользким, привели официальное сообщение о том, что в Ярославле усилены работы по обработке автомобильных дорог, и в связи с резким ухудшением погодных условий предприятие "Горзеленхозстрой" переведено в дежурный режим работы. "Ежедневно в ночное время на мостах дежурят специалисты, которые, при обнаружении гололеда, приступают к обработке дорог противогололедным материалом. Сегодня все мосты Ярославля обработали жидким реагентом. Противогололедный реагент основан на том, что температура замерзания воды, с разведенными в ней хлоридами солей ниже, чем температура замерзания осадков", - говорится в сообщении. Мэрия призвала жителей города соблюдать правила дорожного движения и своевременно "переобувать" свои автомобили.

https://ria.ru/20240523/avariya-1947908495.html

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ДТП с участием восьми автомобилей и микроавтобуса на скользкой дороге в Ярославле ДТП с участием минимум 8 автомобилей и микроавтобуса произошло на мосту в Ярославле после того, как одну из машин занесло на скользкой дороге. Видео произошедшей рано утром в среду аварии публикуют в соцсетях. В УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что обстоятельства произошедшего выясняются. 2024-10-30T13:53 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославль