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На мосту в Ярославле произошло массовое ДТП - РИА Новости, 30.10.2024
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13:53 30.10.2024 (обновлено: 15:31 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/dtp-1980907432.html
На мосту в Ярославле произошло массовое ДТП
На мосту в Ярославле произошло массовое ДТП - РИА Новости, 30.10.2024
На мосту в Ярославле произошло массовое ДТП
Авария с участием минимум восьми автомобилей и микроавтобуса произошла на мосту в Ярославле после того, как одну из машин занесло на скользкой дороге, видно на... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:53
2024-10-30T15:31
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Авария с участием минимум восьми автомобилей и микроавтобуса произошла на мосту в Ярославле после того, как одну из машин занесло на скользкой дороге, видно на кадрах, появившихся в соцсетях. В мэрии сообщили, что обработали мост реагентом. В соцсетях публикуются видео произошедшей рано утром в среду аварии на Толбухинском мосту в Ярославле. На кадрах видно, как один автомобиль заносит, он скользит по асфальту, как по льду, задевая дорожное ограждение. При этом с другими машинами он не сталкивается. Машина остается у обочины, и вскоре рядом останавливается другое авто, видимо, чтобы помочь. В него врезается едущий автомобиль, а в того - следующий. В итоге, судя по видео, повреждены минимум восемь автомобилей и микроавтобус. При этом кадры захватывают и инцидент, произошедший на встречной полосе, где автомобиль также закрутило на скользкой дороге, но он ни с кем не столкнулся и продолжил путь. В УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что обстоятельства произошедшего выясняются. Там также уточнили, что по данным ГИБДД, с полуночи и примерно до 13.00 мск среды в Ярославле было зарегистрировано 52 ДТП. В авариях никто серьезно не пострадал, уточнили в ведомстве.Минувшей ночью в Ярославле температура были ниже нуля. В пресс-службе мэрии на вопрос РИА Новости, был ли обработан Толбухинский мост, чтобы асфальт не был скользким, привели официальное сообщение о том, что в Ярославле усилены работы по обработке автомобильных дорог, и в связи с резким ухудшением погодных условий предприятие "Горзеленхозстрой" переведено в дежурный режим работы. "Ежедневно в ночное время на мостах дежурят специалисты, которые, при обнаружении гололеда, приступают к обработке дорог противогололедным материалом. Сегодня все мосты Ярославля обработали жидким реагентом. Противогололедный реагент основан на том, что температура замерзания воды, с разведенными в ней хлоридами солей ниже, чем температура замерзания осадков", - говорится в сообщении. Мэрия призвала жителей города соблюдать правила дорожного движения и своевременно "переобувать" свои автомобили.
https://ria.ru/20240523/avariya-1947908495.html
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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60
353
60
ДТП с участием восьми автомобилей и микроавтобуса на скользкой дороге в Ярославле
ДТП с участием минимум 8 автомобилей и микроавтобуса произошло на мосту в Ярославле после того, как одну из машин занесло на скользкой дороге. Видео произошедшей рано утром в среду аварии публикуют в соцсетях. В УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что обстоятельства произошедшего выясняются.
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происшествия, ярославль
Происшествия, Ярославль
На мосту в Ярославле произошло массовое ДТП

На Толбухинском мосту в Ярославле столкнулись восемь автомобилей и микроавтобус

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Авария с участием минимум восьми автомобилей и микроавтобуса произошла на мосту в Ярославле после того, как одну из машин занесло на скользкой дороге, видно на кадрах, появившихся в соцсетях. В мэрии сообщили, что обработали мост реагентом.
В соцсетях публикуются видео произошедшей рано утром в среду аварии на Толбухинском мосту в Ярославле. На кадрах видно, как один автомобиль заносит, он скользит по асфальту, как по льду, задевая дорожное ограждение. При этом с другими машинами он не сталкивается. Машина остается у обочины, и вскоре рядом останавливается другое авто, видимо, чтобы помочь. В него врезается едущий автомобиль, а в того - следующий. В итоге, судя по видео, повреждены минимум восемь автомобилей и микроавтобус. При этом кадры захватывают и инцидент, произошедший на встречной полосе, где автомобиль также закрутило на скользкой дороге, но он ни с кем не столкнулся и продолжил путь.
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В УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что обстоятельства произошедшего выясняются. Там также уточнили, что по данным ГИБДД, с полуночи и примерно до 13.00 мск среды в Ярославле было зарегистрировано 52 ДТП. В авариях никто серьезно не пострадал, уточнили в ведомстве.
Минувшей ночью в Ярославле температура были ниже нуля.
В пресс-службе мэрии на вопрос РИА Новости, был ли обработан Толбухинский мост, чтобы асфальт не был скользким, привели официальное сообщение о том, что в Ярославле усилены работы по обработке автомобильных дорог, и в связи с резким ухудшением погодных условий предприятие "Горзеленхозстрой" переведено в дежурный режим работы.
"Ежедневно в ночное время на мостах дежурят специалисты, которые, при обнаружении гололеда, приступают к обработке дорог противогололедным материалом. Сегодня все мосты Ярославля обработали жидким реагентом. Противогололедный реагент основан на том, что температура замерзания воды, с разведенными в ней хлоридами солей ниже, чем температура замерзания осадков", - говорится в сообщении.
Мэрия призвала жителей города соблюдать правила дорожного движения и своевременно "переобувать" свои автомобили.
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