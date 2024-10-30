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На Лужнецком метромосту столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 30.10.2024
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08:24 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/dtp-1980831424.html
На Лужнецком метромосту столкнулись несколько автомобилей
На Лужнецком метромосту столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 30.10.2024
На Лужнецком метромосту столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на Лужнецком метромосту в Москве, движение в центр города затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T08:24
2024-10-30T08:24
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Лужнецком метромосту в Москве, движение в центр города затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Лужнецком метромосту столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в центр города затруднено.
https://ria.ru/20241030/dtp-1980830744.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На Лужнецком метромосту столкнулись несколько автомобилей

На Лужнецком метромосту столкнулись несколько машин, движение затруднено

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнспектор дорожно-патрульной службы во время дежурства
Инспектор дорожно-патрульной службы во время дежурства - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Инспектор дорожно-патрульной службы во время дежурства. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Лужнецком метромосту в Москве, движение в центр города затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Лужнецком метромосту столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в центр города затруднено.
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