https://ria.ru/20241030/dtp-1980831424.html

На Лужнецком метромосту столкнулись несколько автомобилей

На Лужнецком метромосту столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 30.10.2024

На Лужнецком метромосту столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на Лужнецком метромосту в Москве, движение в центр города затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:24

2024-10-30T08:24

2024-10-30T08:24

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952541876_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_3d54321a833a2c75a95f04d2cc273139.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Лужнецком метромосту в Москве, движение в центр города затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Лужнецком метромосту столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в центр города затруднено.

https://ria.ru/20241030/dtp-1980830744.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва