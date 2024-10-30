https://ria.ru/20241030/dotkom-1980837243.html

В Германии раскрыли, где Запад готовит "второй фронт" против России

В Германии раскрыли, где Запад готовит "второй фронт" против России - РИА Новости, 30.10.2024

В Германии раскрыли, где Запад готовит "второй фронт" против России

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X заявил, что из Грузии делают вторую Украину. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T09:17

2024-10-30T09:17

2024-10-30T09:20

в мире

грузия

евросоюз

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X заявил, что из Грузии делают вторую Украину."Украина 2.0", — написал он.Так Дотком отреагировал на пост профессора Университета Юго-Восточной Норвегии, политолога Гленна Дизена, в котором он отметил, что народ Грузии проголосовал за нынешнее правительство на выборах, одобренных ОБСЕ, но не так, как хотел Запад. Теперь финансируемые США и ЕС "неправительственные организации" скажут свое слово, мобилизовав тысячи людей на улицы по принципу: крикливое меньшинство должно отменить выборы. Грузинская оппозиция выступает против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. По данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", которая набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".

https://ria.ru/20241028/ugrozy-1980598322.html

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в мире, грузия, евросоюз