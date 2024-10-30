В Германии раскрыли, где Запад готовит "второй фронт" против России

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Дотком заявил, что из Грузии Запад делает вторую Украину
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeДемонстранты с флагами ЕС и Украины во время акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Демонстранты с флагами ЕС и Украины во время акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X заявил, что из Грузии делают вторую Украину.
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"Украина 2.0", — написал он.
Так Дотком отреагировал на пост профессора Университета Юго-Восточной Норвегии, политолога Гленна Дизена, в котором он отметил, что народ Грузии проголосовал за нынешнее правительство на выборах, одобренных ОБСЕ, но не так, как хотел Запад. Теперь финансируемые США и ЕС "неправительственные организации" скажут свое слово, мобилизовав тысячи людей на улицы по принципу: крикливое меньшинство должно отменить выборы.
Грузинская оппозиция выступает против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. По данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", которая набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".
Грузинская оппозиция выступает против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. По данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", которая набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".
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