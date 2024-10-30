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В Германии раскрыли, где Запад готовит "второй фронт" против России - РИА Новости, 30.10.2024
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09:17 30.10.2024 (обновлено: 09:20 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/dotkom-1980837243.html
В Германии раскрыли, где Запад готовит "второй фронт" против России
В Германии раскрыли, где Запад готовит "второй фронт" против России - РИА Новости, 30.10.2024
В Германии раскрыли, где Запад готовит "второй фронт" против России
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X заявил, что из Грузии делают вторую Украину. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T09:17
2024-10-30T09:20
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X заявил, что из Грузии делают вторую Украину.&quot;Украина 2.0&quot;, — написал он.Так Дотком отреагировал на пост профессора Университета Юго-Восточной Норвегии, политолога Гленна Дизена, в котором он отметил, что народ Грузии проголосовал за нынешнее правительство на выборах, одобренных ОБСЕ, но не так, как хотел Запад. Теперь финансируемые США и ЕС "неправительственные организации" скажут свое слово, мобилизовав тысячи людей на улицы по принципу: крикливое меньшинство должно отменить выборы. Грузинская оппозиция выступает против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. По данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", которая набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".
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в мире, грузия, евросоюз
В мире, Грузия, Евросоюз
В Германии раскрыли, где Запад готовит "второй фронт" против России

Дотком заявил, что из Грузии Запад делает вторую Украину

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeДемонстранты с флагами ЕС и Украины во время акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
Демонстранты с флагами ЕС и Украины во время акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Демонстранты с флагами ЕС и Украины во время акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X заявил, что из Грузии делают вторую Украину.
«

"Украина 2.0", — написал он.

Так Дотком отреагировал на пост профессора Университета Юго-Восточной Норвегии, политолога Гленна Дизена, в котором он отметил, что народ Грузии проголосовал за нынешнее правительство на выборах, одобренных ОБСЕ, но не так, как хотел Запад. Теперь финансируемые США и ЕС "неправительственные организации" скажут свое слово, мобилизовав тысячи людей на улицы по принципу: крикливое меньшинство должно отменить выборы.

Грузинская оппозиция выступает против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. По данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", которая набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".
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