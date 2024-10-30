https://ria.ru/20241030/donetsk-1980857328.html

В Донецке предложили бойкотировать Хеллоуин

В Донецке предложили бойкотировать Хеллоуин - РИА Новости, 30.10.2024

В Донецке предложили бойкотировать Хеллоуин

Предприниматели Донецка поддержали инициативу депутатов горсовета бойкотировать западный праздник Хеллоуин как чуждый традициям, сообщил в среду мэр Алексей... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:12

2024-10-30T11:12

2024-10-30T11:12

донецк

алексей кулемзин (донецк)

общество

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ДОНЕЦК, 30 окт – РИА Новости. Предприниматели Донецка поддержали инициативу депутатов горсовета бойкотировать западный праздник Хеллоуин как чуждый традициям, сообщил в среду мэр Алексей Кулемзин. "Предприниматели и владельцы бизнеса Донецка поддержали инициативу депутатов городского совета бойкотировать чуждый нашим традициям западный "праздник" Halloween", - написал Кулемзин в Telegram-канале. По его словам, владельцы убирают с витрин и прилавков магазинов символику и другие элементы, связанные с кельтской культурой. "Направим совместные усилия на возрождение исторического и культурного наследия нашего народа", - подчеркнул мэр.

https://ria.ru/20241026/khellouin-1980189218.html

донецк

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донецк, алексей кулемзин (донецк), общество