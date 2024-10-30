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Аппарат детского омбудсмена поможет семьям с детьми из ДНР - РИА Новости, 30.10.2024
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16:32 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/dnr-1980956011.html
Аппарат детского омбудсмена поможет семьям с детьми из ДНР
Аппарат детского омбудсмена поможет семьям с детьми из ДНР - РИА Новости, 30.10.2024
Аппарат детского омбудсмена поможет семьям с детьми из ДНР
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поможет семьям из Мариуполя Донецкой Народной Республики с ремонтом домов, проведением отопления,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:32
2024-10-30T16:32
мариуполь
донецкая народная республика
россия
мария львова-белова
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поможет семьям из Мариуполя Донецкой Народной Республики с ремонтом домов, проведением отопления, покупкой техники и юридическими вопросами, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Львова-Белова в среду приехала в ДНР, чтобы поддержать большие семьи с детьми и оказать адресную помощь. "Передали большой семье в Мариуполе бытовую технику, поможем с ремонтом... Во время боевых действий дом семьи сильно пострадал. Спасибо мариупольскому штабу нашей акции "Детям — в руки" — удалось привлечь партнеров, которые помогли поставить новую крышу в доме", - написала она в своем Telegram-канале. Кроме того, уполномоченный по правам ребенка сообщила, что для семьи из Мариуполя, в которой воспитывается 12 детей, купят микроавтобус и отремонтируют дом. В ходе поездки Львова-Белова посетила Донецкий республиканский перинатальный центр, где навестила недавно ставшую мамой девушку. "Отремонтируем семье крышу, которая пострадала от обстрелов. Также поможем юридически — с вопросом вступления в наследство", - отметила омбудсмен. "Личные дела 16 детей, которые сейчас в учреждениях ДНР, разобрали с представителями органов опеки и попечительства. Сейчас одна из ключевых целей — помочь региону в выстраивании системы профилактики социального сиротства. Как минимум шесть ребят уже скоро смогут вернуться к близким", - рассказала она.
https://ria.ru/20241026/deti-1980307989.html
https://ria.ru/20241014/obstrel-1978046872.html
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мариуполь, донецкая народная республика, россия, мария львова-белова, общество
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Мария Львова-Белова, Общество
Аппарат детского омбудсмена поможет семьям с детьми из ДНР

Львова-Белова: аппарат детского омбудсмена поможет семьям с детьми из ДНР

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поможет семьям из Мариуполя Донецкой Народной Республики с ремонтом домов, проведением отопления, покупкой техники и юридическими вопросами, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Львова-Белова в среду приехала в ДНР, чтобы поддержать большие семьи с детьми и оказать адресную помощь.
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"Передали большой семье в Мариуполе бытовую технику, поможем с ремонтом... Во время боевых действий дом семьи сильно пострадал. Спасибо мариупольскому штабу нашей акции "Детям — в руки" — удалось привлечь партнеров, которые помогли поставить новую крышу в доме", - написала она в своем Telegram-канале.
Кроме того, уполномоченный по правам ребенка сообщила, что для семьи из Мариуполя, в которой воспитывается 12 детей, купят микроавтобус и отремонтируют дом.
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В ходе поездки Львова-Белова посетила Донецкий республиканский перинатальный центр, где навестила недавно ставшую мамой девушку. "Отремонтируем семье крышу, которая пострадала от обстрелов. Также поможем юридически — с вопросом вступления в наследство", - отметила омбудсмен.
"Личные дела 16 детей, которые сейчас в учреждениях ДНР, разобрали с представителями органов опеки и попечительства. Сейчас одна из ключевых целей — помочь региону в выстраивании системы профилактики социального сиротства. Как минимум шесть ребят уже скоро смогут вернуться к близким", - рассказала она.
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МариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияМария Львова-БеловаОбщество
 
 
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