https://ria.ru/20241030/dnr-1980956011.html

Аппарат детского омбудсмена поможет семьям с детьми из ДНР

Аппарат детского омбудсмена поможет семьям с детьми из ДНР - РИА Новости, 30.10.2024

Аппарат детского омбудсмена поможет семьям с детьми из ДНР

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поможет семьям из Мариуполя Донецкой Народной Республики с ремонтом домов, проведением отопления,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:32

2024-10-30T16:32

2024-10-30T16:32

мариуполь

донецкая народная республика

россия

мария львова-белова

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поможет семьям из Мариуполя Донецкой Народной Республики с ремонтом домов, проведением отопления, покупкой техники и юридическими вопросами, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Львова-Белова в среду приехала в ДНР, чтобы поддержать большие семьи с детьми и оказать адресную помощь. "Передали большой семье в Мариуполе бытовую технику, поможем с ремонтом... Во время боевых действий дом семьи сильно пострадал. Спасибо мариупольскому штабу нашей акции "Детям — в руки" — удалось привлечь партнеров, которые помогли поставить новую крышу в доме", - написала она в своем Telegram-канале. Кроме того, уполномоченный по правам ребенка сообщила, что для семьи из Мариуполя, в которой воспитывается 12 детей, купят микроавтобус и отремонтируют дом. В ходе поездки Львова-Белова посетила Донецкий республиканский перинатальный центр, где навестила недавно ставшую мамой девушку. "Отремонтируем семье крышу, которая пострадала от обстрелов. Также поможем юридически — с вопросом вступления в наследство", - отметила омбудсмен. "Личные дела 16 детей, которые сейчас в учреждениях ДНР, разобрали с представителями органов опеки и попечительства. Сейчас одна из ключевых целей — помочь региону в выстраивании системы профилактики социального сиротства. Как минимум шесть ребят уже скоро смогут вернуться к близким", - рассказала она.

https://ria.ru/20241026/deti-1980307989.html

https://ria.ru/20241014/obstrel-1978046872.html

https://ria.ru/20240926/deti-1974840315.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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мариуполь, донецкая народная республика, россия, мария львова-белова, общество