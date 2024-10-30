https://ria.ru/20241030/brechalov-1980857043.html

Бречалов заявил, что экономика Удмуртии демонстрирует стабильный рост

Бречалов заявил, что экономика Удмуртии демонстрирует стабильный рост - РИА Новости, 30.10.2024

Бречалов заявил, что экономика Удмуртии демонстрирует стабильный рост

Глава Удмуртии Александр Бречалов на заседании правительства республики по прогнозу социально-экономического развития заявил, что экономика региона... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:11

2024-10-30T11:11

2024-10-30T11:11

удмуртская республика

александр бречалов

бизнес

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УФА, 30 окт - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на заседании правительства республики по прогнозу социально-экономического развития заявил, что экономика региона демонстрирует стабильной рост, сообщила пресс-служба руководителя Удмуртии. По данным пресс-службы, прогноз социально-экономического развития республики, ключевые точки роста и меры поддержки бизнеса обсудили на заседании правительства Удмуртии под председательство Александра Бречалова. Предварительные итоги 2024 года и плановый прогноз на ближайшие три года представила министр экономики Удмуртии Анна Слугина. По итогам 8 месяцев 2024 года экономика республики демонстрировала положительную динамику практически во всех отраслях. Для развития производственного сектора региона санкции имели диаметрально противоположный ожидаемому западными странами эффект. Рост ВРП Удмуртии, по прогнозам минэкономики, в 2024 году составит 106%. Это на 2% выше среднероссийского показателя. В среднесрочной перспективе кривая ВРП продолжит свой рост и достигнет 5% к 2027 году, отчиталась Слугина. "Основными драйверами роста станут обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство и ИТ-сфера. Уже сейчас эти направления преобладают в структуре промышленности республики. Так, 58% промпредприятий Удмуртии занимаются обрабатывающим производством. Уход с российского рынка западных компаний позволил нашим предприятиям занять новые ниши и расширить линейку товаров. Это напрямую отразилось на росте доходов. В первом полугодии 2024 года прибыль крупных и средних организаций составила более 91 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Ожидается, что к концу декабря эта цифра вырастет до 227 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе. Власти региона отмечают, что рост прибыльности предприятий позволит нарастить их инвестиционную активность. По итогам первого полугодия 2024 года общий объем инвестиций, привлеченных в экономику Удмуртии, составил почти 73 млрд рублей - на 18% выше уровня первого полугодия прошлого года. В стране этот показатель достиг 11%. И здесь в приоритете также обрабатывающие отрасли – 41% инвестиций пришелся на проекты в этой сфере. Вместе с этим для развития технологического суверенитета и расширения линейки товаров, замещающих импортные аналоги, запуска новых инвестпроектов необходимы меры господдержки, добавили в пресс-службе. "Экономика Удмуртии демонстрирует стабильной рост. У нас очень большие вызовы. В первую очередь в сегменте МСП и сельскохозяйственных предприятий. Это связано с ростом ключевой ставки Центробанка. В связи с этим надо обсудить вопрос о докапитализации Фонда развития промышленности и микрофинансового фонда и проработать новые возможные меры поддержки для предпринимателей. Здесь необходим четкий анализ и подсчет", - цитирует пресс-служба Бречалова. Также на заседании правительства Удмуртии министр экономики республики Анна Слугина отметила, что индекс потребительских цен за 9 месяцев составил 108,44%, что практически на уровне общероссийского. Повышенными темпами в текущем году росла стоимость транспортных и туристических услуг, а также товаров с высокой импортной составляющей и продуктов, ввозимых из-за рубежа. До конца текущего года в региональном министерстве экономики ожидают повышение инфляции до 8,9%. К концу 2027 года – до 6%, отметили в пресс-службе. "Реальные располагаемые денежные доходы в 2024 году вырастут на 8,9%, далее продолжат увеличение со средним темпом на 7% в год. Располагаемые доходы складываются из заработной платы, социальных выплат и доходов от предпринимательской деятельности. За 7 месяцев 2024 года среднемесячная заработная плата в регионе составила почти 62 тысячи рублей, в лидерах здесь – промпредприятия республики. Темп роста заработной платы выше среднероссийского на 5%. По прогнозам регионального минэкономики, в 2025 году увеличение оплаты труда составит не менее 17%", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20241029/udmurtija-1980682888.html

https://ria.ru/20241014/brechalov-1978024047.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр бречалов, бизнес