https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980959254.html
ПВО сбила три украинских беспилотника в Белгородской области
ПВО сбила три украинских беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 30.10.2024
ПВО сбила три украинских беспилотника в Белгородской области
Дежурные средства российской ПВО сбили над Белгородской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:44
2024-10-30T16:44
2024-10-30T16:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили над Белгородской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."Тридцатого октября с 13.30 до 15.30 мск в ходе отражения террористических атак киевского режима с применением БПЛА самолетного типа дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила три украинских беспилотника в Белгородской области
МО РФ: ПВО сбила три украинских беспилотника в Белгородской области