https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980828268.html

Над шестью областями России за ночь уничтожили 23 беспилотника

Над шестью областями России за ночь уничтожили 23 беспилотника - РИА Новости, 30.10.2024

Над шестью областями России за ночь уничтожили 23 беспилотника

Силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T07:28

2024-10-30T07:28

2024-10-30T09:46

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

ростовская область

брянская область

смоленская область

орловская область

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата", — указывает ведомство.Отмечается, что семь сбили над Ростовской областью, пять — над Курской, четыре— над Смоленской, еще по три — над Орловской и Брянской областями, а один дрон — над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20241030/taktika-1980810438.html

россия

белгородская область

ростовская область

брянская область

смоленская область

орловская область

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