https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980828268.html
Над шестью областями России за ночь уничтожили 23 беспилотника
Над шестью областями России за ночь уничтожили 23 беспилотника - РИА Новости, 30.10.2024
Над шестью областями России за ночь уничтожили 23 беспилотника
Силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T07:28
2024-10-30T07:28
2024-10-30T09:46
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата", — указывает ведомство.Отмечается, что семь сбили над Ростовской областью, пять — над Курской, четыре— над Смоленской, еще по три — над Орловской и Брянской областями, а один дрон — над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20241030/taktika-1980810438.html
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россия, белгородская область, ростовская область, брянская область, смоленская область, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Ростовская область, Брянская область, Смоленская область, Орловская область
Над шестью областями России за ночь уничтожили 23 беспилотника
Минобороны: ПВО за ночь сбила над шестью областями России 23 дрона ВСУ