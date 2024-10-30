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Над шестью областями России за ночь уничтожили 23 беспилотника - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 30.10.2024 (обновлено: 09:46 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980828268.html
Над шестью областями России за ночь уничтожили 23 беспилотника
Над шестью областями России за ночь уничтожили 23 беспилотника - РИА Новости, 30.10.2024
Над шестью областями России за ночь уничтожили 23 беспилотника
Силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T07:28
2024-10-30T09:46
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
ростовская область
брянская область
смоленская область
орловская область
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата", — указывает ведомство.Отмечается, что семь сбили над Ростовской областью, пять — над Курской, четыре— над Смоленской, еще по три — над Орловской и Брянской областями, а один дрон — над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20241030/taktika-1980810438.html
россия
белгородская область
ростовская область
брянская область
смоленская область
орловская область
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россия, белгородская область, ростовская область, брянская область, смоленская область, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Ростовская область, Брянская область, Смоленская область, Орловская область
Над шестью областями России за ночь уничтожили 23 беспилотника

Минобороны: ПВО за ночь сбила над шестью областями России 23 дрона ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК-М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата", — указывает ведомство.
Последствия удара дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
ВСУ применили особую тактику при ударе дроном по автобусу в Горловке
00:12
Отмечается, что семь сбили над Ростовской областью, пять — над Курской, четыре— над Смоленской, еще по три — над Орловской и Брянской областями, а один дрон — над территорией Белгородской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьРостовская областьБрянская областьСмоленская областьОрловская область
 
 
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