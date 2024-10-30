https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980821985.html
В Смоленске пресекли атаку трех БПЛА ВСУ
В Смоленске пресекли атаку трех БПЛА ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
В Смоленске пресекли атаку трех БПЛА ВСУ
Система ПВО пресекла атаку трех беспилотников ВСУ в Смоленске, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:09
2024-10-30T05:09
2024-10-30T05:09
специальная военная операция на украине
василий анохин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
смоленск
смоленская область
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Система ПВО пресекла атаку трех беспилотников ВСУ в Смоленске, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Уважаемые смоляне! Сегодня ночью на территории Смоленска силы ПВО министерства обороны РФ пресекли атаку трех БПЛА ВСУ. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. По его словам, специалисты оперативных служб работают на местах происшествия.
https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980819869.html
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василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), смоленск, смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Смоленск, Смоленская область
В Смоленске пресекли атаку трех БПЛА ВСУ
Анохин: ПВО пресекла атаку трех БПЛА ВСУ в Смоленске, пострадавших нет