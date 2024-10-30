https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980821985.html

В Смоленске пресекли атаку трех БПЛА ВСУ

В Смоленске пресекли атаку трех БПЛА ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024

В Смоленске пресекли атаку трех БПЛА ВСУ

Система ПВО пресекла атаку трех беспилотников ВСУ в Смоленске, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T05:09

2024-10-30T05:09

2024-10-30T05:09

специальная военная операция на украине

василий анохин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

смоленск

смоленская область

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Система ПВО пресекла атаку трех беспилотников ВСУ в Смоленске, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Уважаемые смоляне! Сегодня ночью на территории Смоленска силы ПВО министерства обороны РФ пресекли атаку трех БПЛА ВСУ. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. По его словам, специалисты оперативных служб работают на местах происшествия.

https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980819869.html

смоленск

смоленская область

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василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), смоленск, смоленская область