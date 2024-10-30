Рейтинг@Mail.ru
В Смоленске пресекли атаку трех БПЛА ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980821985.html
В Смоленске пресекли атаку трех БПЛА ВСУ
В Смоленске пресекли атаку трех БПЛА ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
В Смоленске пресекли атаку трех БПЛА ВСУ
Система ПВО пресекла атаку трех беспилотников ВСУ в Смоленске, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:09
2024-10-30T05:09
специальная военная операция на украине
василий анохин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
смоленск
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589050_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_8d2754dc2a76d2690be3afd81b40078e.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Система ПВО пресекла атаку трех беспилотников ВСУ в Смоленске, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Уважаемые смоляне! Сегодня ночью на территории Смоленска силы ПВО министерства обороны РФ пресекли атаку трех БПЛА ВСУ. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. По его словам, специалисты оперативных служб работают на местах происшествия.
https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980819869.html
смоленск
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589050_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d6c88786619d31525a38df2679cb415e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), смоленск, смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Смоленск, Смоленская область
В Смоленске пресекли атаку трех БПЛА ВСУ

Анохин: ПВО пресекла атаку трех БПЛА ВСУ в Смоленске, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Система ПВО пресекла атаку трех беспилотников ВСУ в Смоленске, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне! Сегодня ночью на территории Смоленска силы ПВО министерства обороны РФ пресекли атаку трех БПЛА ВСУ. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА
04:15
По его словам, специалисты оперативных служб работают на местах происшествия.
 
Специальная военная операция на УкраинеВасилий АнохинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СмоленскСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала