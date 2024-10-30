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В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА - РИА Новости, 30.10.2024
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА
Еще два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T04:15
2024-10-30T04:15
2024-10-30T04:15
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. "Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении. Ранее в среду Богомаз уже сообщал о сбитом БПЛА в регионе.
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА
Богомаз сообщил об уничтожении еще двух БПЛА ВСУ над Брянской областью