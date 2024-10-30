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В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:15 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980819869.html
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА - РИА Новости, 30.10.2024
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА
Еще два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T04:15
2024-10-30T04:15
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. "Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении. Ранее в среду Богомаз уже сообщал о сбитом БПЛА в регионе.
https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980819430.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА

Богомаз сообщил об уничтожении еще двух БПЛА ВСУ над Брянской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
"Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении.
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В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
04:11
Ранее в среду Богомаз уже сообщал о сбитом БПЛА в регионе.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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