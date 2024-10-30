https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980819869.html

В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА

В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА - РИА Новости, 30.10.2024

В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА

Еще два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T04:15

2024-10-30T04:15

2024-10-30T04:15

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. "Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении. Ранее в среду Богомаз уже сообщал о сбитом БПЛА в регионе.

https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980819430.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)