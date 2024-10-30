https://ria.ru/20241030/bespilotnik-1980849878.html
При уничтожении БПЛА над Орловской областью никто не пострадал
При уничтожении БПЛА над Орловской областью никто не пострадал - РИА Новости, 30.10.2024
При уничтожении БПЛА над Орловской областью никто не пострадал
Повреждений и пострадавших в результате уничтожения вражеского беспилотника в Орловской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:42
2024-10-30T10:42
2024-10-30T10:42
происшествия
орловская область
ростовская область
брянская область
андрей клычков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ТУЛА, 30 окт – РИА Новости. Повреждений и пострадавших в результате уничтожения вражеского беспилотника в Орловской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Этой ночью над Орловской областью отражена очередная атака противника - сбит вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 23 БПЛА: семь из них были сбиты над территорией Ростовской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, еще по три - над Орловской и Брянской областями и один дрон - над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20241030/estonija-1980837831.html
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происшествия, орловская область, ростовская область, брянская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Орловская область, Ростовская область, Брянская область, Андрей Клычков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При уничтожении БПЛА над Орловской областью никто не пострадал
Губернатор: при уничтожении БПЛА над Орловской областью никто не пострадал