https://ria.ru/20241030/bespilotnik-1980849878.html

При уничтожении БПЛА над Орловской областью никто не пострадал

При уничтожении БПЛА над Орловской областью никто не пострадал - РИА Новости, 30.10.2024

При уничтожении БПЛА над Орловской областью никто не пострадал

Повреждений и пострадавших в результате уничтожения вражеского беспилотника в Орловской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:42

2024-10-30T10:42

2024-10-30T10:42

происшествия

орловская область

ростовская область

брянская область

андрей клычков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ТУЛА, 30 окт – РИА Новости. Повреждений и пострадавших в результате уничтожения вражеского беспилотника в Орловской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Этой ночью над Орловской областью отражена очередная атака противника - сбит вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 23 БПЛА: семь из них были сбиты над территорией Ростовской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, еще по три - над Орловской и Брянской областями и один дрон - над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20241030/estonija-1980837831.html

орловская область

ростовская область

брянская область

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происшествия, орловская область, ростовская область, брянская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф)