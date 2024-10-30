Рейтинг@Mail.ru
При уничтожении БПЛА над Орловской областью никто не пострадал - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/bespilotnik-1980849878.html
При уничтожении БПЛА над Орловской областью никто не пострадал
При уничтожении БПЛА над Орловской областью никто не пострадал - РИА Новости, 30.10.2024
При уничтожении БПЛА над Орловской областью никто не пострадал
Повреждений и пострадавших в результате уничтожения вражеского беспилотника в Орловской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:42
2024-10-30T10:42
происшествия
орловская область
ростовская область
брянская область
андрей клычков
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
ТУЛА, 30 окт – РИА Новости. Повреждений и пострадавших в результате уничтожения вражеского беспилотника в Орловской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Этой ночью над Орловской областью отражена очередная атака противника - сбит вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 23 БПЛА: семь из них были сбиты над территорией Ростовской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, еще по три - над Орловской и Брянской областями и один дрон - над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20241030/estonija-1980837831.html
орловская область
ростовская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орловская область, ростовская область, брянская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Орловская область, Ростовская область, Брянская область, Андрей Клычков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При уничтожении БПЛА над Орловской областью никто не пострадал

Губернатор: при уничтожении БПЛА над Орловской областью никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 30 окт – РИА Новости. Повреждений и пострадавших в результате уничтожения вражеского беспилотника в Орловской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Этой ночью над Орловской областью отражена очередная атака противника - сбит вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 23 БПЛА: семь из них были сбиты над территорией Ростовской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, еще по три - над Орловской и Брянской областями и один дрон - над территорией Белгородской области.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Эстония не исключила закупки беспилотников на Украине
Вчера, 09:20
 
ПроисшествияОрловская областьРостовская областьБрянская областьАндрей КлычковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала