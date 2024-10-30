https://ria.ru/20241030/bespilotnik-1980812287.html

В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 30.10.2024

В Брянской области уничтожили беспилотник

Один беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T01:12

2024-10-30T01:12

2024-10-30T01:12

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Один беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241030/taktika-1980810438.html

брянская область

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2024

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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)