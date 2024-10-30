https://ria.ru/20241030/belousov-1980888340.html

Белоусов поздравил бойцов, освободивших Кругляковку

Белоусов поздравил бойцов, освободивших Кругляковку - РИА Новости, 30.10.2024

Белоусов поздравил бойцов, освободивших Кругляковку

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением Кругляковки в Харьковской... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:31

2024-10-30T12:31

2024-10-30T12:31

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением Кругляковки в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени И.М. Калинина с освобождением населённого пункта Кругляковки Харьковской области", - говорится в сообщении. По словам Белоусова, которые ведомство приводит в своем Telegram-канале, военнослужащие 1-го танкового и 15-го мотострелкового полков доблестно борются с неонацистами на донецкой земле, взламывают оборону противника и отбрасывают его назад. "Продвигаясь вперед, повторяя решительные действия ваших ветеранов-фронтовиков в боях на Донбассе в годы Великой Отечественной войны, вы освобождаете нашу землю, проявляя при этом стойкость и отвагу. Мы всегда будем помнить подвиги воинов-гвардейцев, проливших кровь за нашу Родину", – отметил в поздравлении Белоусов. Кроме того, министр пожелал командованию и личному составу дивизии здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении на благо нашей Родины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, андрей белоусов, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)