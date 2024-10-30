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Белоусов поздравил бойцов, освободивших Кругляковку - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/belousov-1980888340.html
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Кругляковку
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Кругляковку - РИА Новости, 30.10.2024
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Кругляковку
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением Кругляковки в Харьковской... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:31
2024-10-30T12:31
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей белоусов
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением Кругляковки в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени И.М. Калинина с освобождением населённого пункта Кругляковки Харьковской области", - говорится в сообщении. По словам Белоусова, которые ведомство приводит в своем Telegram-канале, военнослужащие 1-го танкового и 15-го мотострелкового полков доблестно борются с неонацистами на донецкой земле, взламывают оборону противника и отбрасывают его назад. "Продвигаясь вперед, повторяя решительные действия ваших ветеранов-фронтовиков в боях на Донбассе в годы Великой Отечественной войны, вы освобождаете нашу землю, проявляя при этом стойкость и отвагу. Мы всегда будем помнить подвиги воинов-гвардейцев, проливших кровь за нашу Родину", – отметил в поздравлении Белоусов. Кроме того, министр пожелал командованию и личному составу дивизии здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении на благо нашей Родины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, андрей белоусов, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Белоусов, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Кругляковку

Белоусов поздравил Таманскую дивизию с освобождением Кругляковки

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением Кругляковки в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени И.М. Калинина с освобождением населённого пункта Кругляковки Харьковской области", - говорится в сообщении.
По словам Белоусова, которые ведомство приводит в своем Telegram-канале, военнослужащие 1-го танкового и 15-го мотострелкового полков доблестно борются с неонацистами на донецкой земле, взламывают оборону противника и отбрасывают его назад.
"Продвигаясь вперед, повторяя решительные действия ваших ветеранов-фронтовиков в боях на Донбассе в годы Великой Отечественной войны, вы освобождаете нашу землю, проявляя при этом стойкость и отвагу. Мы всегда будем помнить подвиги воинов-гвардейцев, проливших кровь за нашу Родину", – отметил в поздравлении Белоусов.
Кроме того, министр пожелал командованию и личному составу дивизии здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении на благо нашей Родины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАндрей БелоусовУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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