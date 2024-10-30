https://ria.ru/20241030/belorussiya-1980845074.html

В Белоруссии пройдут учения по реагированию госорганов на акты терроризма

В Белоруссии пройдут учения по реагированию госорганов на акты терроризма - РИА Новости, 30.10.2024

В Белоруссии пройдут учения по реагированию госорганов на акты терроризма

В Островецком районе Гродненской области Белоруссии пройдут учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:12

2024-10-30T10:12

2024-10-30T10:12

белоруссия

гродненская область

в мире

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МИНСК, 30 окт - РИА Новости. В Островецком районе Гродненской области Белоруссии пройдут учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма, будет задействована военная техника, сообщает госагентство Белта со ссылкой на КГБ республики."Сегодня на территории Островецкого района пройдут учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма. В мероприятиях примут участие подразделения Комитета государственной безопасности, министерства внутренних дел, министерства обороны, Следственного комитета, министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси и других государственных органов", - сообщает агентство.Отмечается, что сценарий учений предусматривает задействование военной и иной специальной техники, усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения проверочных мероприятий.

https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980474981.html

белоруссия

гродненская область

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белоруссия, гродненская область, в мире