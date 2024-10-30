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В Белоруссии пройдут учения по реагированию госорганов на акты терроризма - РИА Новости, 30.10.2024
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10:12 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/belorussiya-1980845074.html
В Белоруссии пройдут учения по реагированию госорганов на акты терроризма
В Белоруссии пройдут учения по реагированию госорганов на акты терроризма - РИА Новости, 30.10.2024
В Белоруссии пройдут учения по реагированию госорганов на акты терроризма
В Островецком районе Гродненской области Белоруссии пройдут учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:12
2024-10-30T10:12
белоруссия
гродненская область
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МИНСК, 30 окт - РИА Новости. В Островецком районе Гродненской области Белоруссии пройдут учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма, будет задействована военная техника, сообщает госагентство Белта со ссылкой на КГБ республики."Сегодня на территории Островецкого района пройдут учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма. В мероприятиях примут участие подразделения Комитета государственной безопасности, министерства внутренних дел, министерства обороны, Следственного комитета, министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси и других государственных органов", - сообщает агентство.Отмечается, что сценарий учений предусматривает задействование военной и иной специальной техники, усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения проверочных мероприятий.
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белоруссия, гродненская область, в мире
Белоруссия, Гродненская область, В мире
В Белоруссии пройдут учения по реагированию госорганов на акты терроризма

Белта: в Белоруссии пройдут учения по реагированию госорганов на акты терроризма

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 30 окт - РИА Новости. В Островецком районе Гродненской области Белоруссии пройдут учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма, будет задействована военная техника, сообщает госагентство Белта со ссылкой на КГБ республики.
"Сегодня на территории Островецкого района пройдут учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма. В мероприятиях примут участие подразделения Комитета государственной безопасности, министерства внутренних дел, министерства обороны, Следственного комитета, министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси и других государственных органов", - сообщает агентство.
Отмечается, что сценарий учений предусматривает задействование военной и иной специальной техники, усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения проверочных мероприятий.
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