https://ria.ru/20241030/belgorod-1980878339.html
В Белгородской области из-за прилета боеприпаса ВСУ ранены четыре человека
В Белгородской области из-за прилета боеприпаса ВСУ ранены четыре человека - РИА Новости, 30.10.2024
В Белгородской области из-за прилета боеприпаса ВСУ ранены четыре человека
Четыре мирных жителя ранены в результате прилёта украинского боеприпаса в селе Отрадное Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:57
2024-10-30T11:57
2024-10-30T12:02
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
отрадное
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены в результате прилёта украинского боеприпаса в селе Отрадное Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Два населённых пункта атакованы ВСУ. Есть раненные. В результате прилёта боеприпаса в селе Отрадное Белгородского района ранены четыре мирных жителя. Трое женщин получили различные осколочные ранения, бригады СМП доставляют их в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в селе повреждены частное домовладение и магазин. В селе Двулучное Валуйского муниципального округа дрон-камикадзе атаковал жилой дом — повреждены кровля и потолочное перекрытие.
https://ria.ru/20241030/kurskaya_oblast-1980820498.html
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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, отрадное, вячеслав гладков, белгородский район
Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Отрадное, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области из-за прилета боеприпаса ВСУ ранены четыре человека
От прилета боеприпаса ВСУ в Белгородской области ранены четыре человека