https://ria.ru/20241030/belgorod-1980878339.html

В Белгородской области из-за прилета боеприпаса ВСУ ранены четыре человека

В Белгородской области из-за прилета боеприпаса ВСУ ранены четыре человека - РИА Новости, 30.10.2024

В Белгородской области из-за прилета боеприпаса ВСУ ранены четыре человека

Четыре мирных жителя ранены в результате прилёта украинского боеприпаса в селе Отрадное Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:57

2024-10-30T11:57

2024-10-30T12:02

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

отрадное

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены в результате прилёта украинского боеприпаса в селе Отрадное Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Два населённых пункта атакованы ВСУ. Есть раненные. В результате прилёта боеприпаса в селе Отрадное Белгородского района ранены четыре мирных жителя. Трое женщин получили различные осколочные ранения, бригады СМП доставляют их в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в селе повреждены частное домовладение и магазин. В селе Двулучное Валуйского муниципального округа дрон-камикадзе атаковал жилой дом — повреждены кровля и потолочное перекрытие.

https://ria.ru/20241030/kurskaya_oblast-1980820498.html

белгородская область

отрадное

белгородский район

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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, отрадное, вячеслав гладков, белгородский район