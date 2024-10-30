https://ria.ru/20241030/belarus-1981005839.html
Среди регистрирующихся кандидатом в президенты Белоруссии появилась женщина
Среди регистрирующихся кандидатом в президенты Белоруссии появилась женщина - РИА Новости, 30.10.2024
Среди регистрирующихся кандидатом в президенты Белоруссии появилась женщина
Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей для выдвижения Ольги Чемодановой кандидатом на президентских выборах поданы в Центризбирком... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:56
2024-10-30T19:56
2024-10-30T20:25
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей для выдвижения Ольги Чемодановой кандидатом на президентских выборах поданы в Центризбирком Белоруссии, сообщил ЦИК в среду. "В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Ольги Чемодановой кандидатом в президенты Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комиссии. Чемоданова занимает должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома. Ранее в среду в ЦИК подали документы о регистрации инициативных групп лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич и лидер Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Александр Хижняк. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению. Во вторник ЦИК Белоруссии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах. В регистрации инициативных групп еще двух заявителей было отказано, так как заявления были поданы от них с нарушением норм законодательства. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.
https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965396915.html
https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959646243.html
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в мире, белоруссия, олег гайдукевич, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Олег Гайдукевич, Александр Лукашенко
Среди регистрирующихся кандидатом в президенты Белоруссии появилась женщина
ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу для выдвижения Чемодановой кандидатом
МИНСК, 30 окт – РИА Новости.
Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей для выдвижения Ольги Чемодановой кандидатом на президентских выборах поданы в Центризбирком Белоруссии, сообщил ЦИК
в среду.
"В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Ольги Чемодановой кандидатом в президенты Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комиссии.
Чемоданова занимает должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома.
Ранее в среду в ЦИК подали документы о регистрации инициативных групп лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич
и лидер Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Александр Хижняк.
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению.
Во вторник ЦИК Белоруссии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко
на выборах. В регистрации инициативных групп еще двух заявителей было отказано, так как заявления были поданы от них с нарушением норм законодательства.
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч.
Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.