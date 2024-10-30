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"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ

"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ - РИА Новости, 30.10.2024

"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар ракетами по базе подготовки спецподразделений армии Израиля на юго-востоке Тель-Авива, сообщается в заявлении РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T21:13

2024-10-30T21:13

2024-10-30T21:17

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

хезболла

тель-авив

в мире

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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар ракетами по базе подготовки спецподразделений армии Израиля на юго-востоке Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу подготовки спецподразделений армии Израиля "Адам" на юго-востоке Тель-Авива", - написано в заявлении.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, хезболла, тель-авив, в мире