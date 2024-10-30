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"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ - РИА Новости, 30.10.2024
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21:13 30.10.2024 (обновлено: 21:17 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/baza-1981012187.html
"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ
"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ - РИА Новости, 30.10.2024
"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар ракетами по базе подготовки спецподразделений армии Израиля на юго-востоке Тель-Авива, сообщается в заявлении РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T21:13
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
хезболла
тель-авив
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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар ракетами по базе подготовки спецподразделений армии Израиля на юго-востоке Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу подготовки спецподразделений армии Израиля "Адам" на юго-востоке Тель-Авива", - написано в заявлении.
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, хезболла, тель-авив, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Хезболла, Тель-Авив, В мире
"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ

"Хезболла": движение атаковало базу подготовки подразделений ЦАХАЛ в Тель-Авиве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар ракетами по базе подготовки спецподразделений армии Израиля на юго-востоке Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу подготовки спецподразделений армии Израиля "Адам" на юго-востоке Тель-Авива", - написано в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильХезболлаТель-АвивВ мире
 
 
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