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"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ
"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ - РИА Новости, 30.10.2024
"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар ракетами по базе подготовки спецподразделений армии Израиля на юго-востоке Тель-Авива, сообщается в заявлении РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T21:13
2024-10-30T21:13
2024-10-30T21:17
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар ракетами по базе подготовки спецподразделений армии Израиля на юго-востоке Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу подготовки спецподразделений армии Израиля "Адам" на юго-востоке Тель-Авива", - написано в заявлении.
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, хезболла, тель-авив, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Хезболла, Тель-Авив, В мире
"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ
"Хезболла": движение атаковало базу подготовки подразделений ЦАХАЛ в Тель-Авиве