Байдену сложно смириться с уменьшением своей значимости, пишут СМИ
WSJ: Байдену сложно смириться с уменьшением своей значимости
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену сложно смириться с уменьшением своей значимости на фоне выхода из предвыборной гонки и отсутствия на крупных мероприятиях, он иногда жалеет о своем решении не продолжать борьбу за новый срок на посту главы Белого дома, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о том, что команда вице-президента США, кандидата от Демократической партии Камалы Харрис не дает согласия на участие главы государства Джо Байдена в своей предвыборной кампании, так как не считает его полезным. По данным портала, команда Харрис считает Байдена политической обузой, но при этом не хочет открыто ему об этом заявить.
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"Уменьшение роли дается ему сложно... Иногда он "в некоторой степени сожалеет" о том, что вышел из предвыборной гонки", - пишет издание со ссылкой на людей, которые недавно общались с Байденом и его командой.
По словам одного из собеседников газеты, сейчас Байден сосредоточился на "создании своего наследия", которое будет включать президентскую библиотеку.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис. Республиканскую партию будет представлять экс-президент Дональд Трамп.