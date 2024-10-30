https://ria.ru/20241030/bajden-1980937088.html

Байдену сложно смириться с уменьшением своей значимости, пишут СМИ

Байдену сложно смириться с уменьшением своей значимости, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2024

Байдену сложно смириться с уменьшением своей значимости, пишут СМИ

Президенту США Джо Байдену сложно смириться с уменьшением своей значимости на фоне выхода из предвыборной гонки и отсутствия на крупных мероприятиях, он иногда... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:30

2024-10-30T15:30

2024-10-30T15:30

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену сложно смириться с уменьшением своей значимости на фоне выхода из предвыборной гонки и отсутствия на крупных мероприятиях, он иногда жалеет о своем решении не продолжать борьбу за новый срок на посту главы Белого дома, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о том, что команда вице-президента США, кандидата от Демократической партии Камалы Харрис не дает согласия на участие главы государства Джо Байдена в своей предвыборной кампании, так как не считает его полезным. По данным портала, команда Харрис считает Байдена политической обузой, но при этом не хочет открыто ему об этом заявить. "Уменьшение роли дается ему сложно... Иногда он "в некоторой степени сожалеет" о том, что вышел из предвыборной гонки", - пишет издание со ссылкой на людей, которые недавно общались с Байденом и его командой. По словам одного из собеседников газеты, сейчас Байден сосредоточился на "создании своего наследия", которое будет включать президентскую библиотеку. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис. Республиканскую партию будет представлять экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241023/bayden-1979463268.html

https://ria.ru/20240719/ssha-1960600445.html

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024