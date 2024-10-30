Байден назвал сторонников Трампа отбросами
Байден назвал отбросами сторонников Трампа на предвыборном митинге в Пуэрто-Рико
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал отбросами сторонников бывшего главы государства и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа.
Ранее на предвыборном митинге Трампа комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом отбросов", что спровоцировало бурную реакцию общественности и СМИ.
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Байден припомнил эту ситуацию, выступив с критикой в адрес Трампа в ходе трансляции, которую вела американская НКО Voto Latino, агитирующая молодых испаноязычных и латиноамериканских избирателей принимать участие в выборах и быть более вовлеченными в политику. Фрагмент видео опубликовал телеканал CNN.
"Единственные отбросы, которые я вижу плавающими там, - это его (Трампа - ред.) сторонники", - заявил Байден, отметив при этом, что пуэрториканцы, которых он знает - это хорошие и порядочные люди. Он также обвинил Трампа в "демонизации" латиноамериканцев.
Как сообщает CNN, Белый дом попытался оправдаться после слов Байдена, заявив, что президент США охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика.
Сам Трамп также отреагировал на слова Байдена во время выступления на митинге перед своими сторонниками.
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"Вы должны его (Байдена - ред.) простить. Он не ведает, что говорит", - заявил Трамп. Он также повторил, что, по его убеждению, Байден испытывает к нему больше симпатии, чем к Камале Харрис, сменившей действующего президента в роли кандидата от демократов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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