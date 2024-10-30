https://ria.ru/20241030/avtobus-1980966408.html

В МВД объяснили инцидент с девушкой, выпрыгнувшей из окна автобуса в Уфе

В МВД объяснили инцидент с девушкой, выпрыгнувшей из окна автобуса в Уфе - РИА Новости, 30.10.2024

В МВД объяснили инцидент с девушкой, выпрыгнувшей из окна автобуса в Уфе

Инцидент с двумя девушками в Уфе, одна из которых выпрыгнула из разбитого окна автобуса, произошел из-за замечания пассажиров за распитие спиртного, сообщили... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:09

2024-10-30T17:09

2024-10-30T17:30

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УФА, 30 окт - РИА Новости. Инцидент с двумя девушками в Уфе, одна из которых выпрыгнула из разбитого окна автобуса, произошел из-за замечания пассажиров за распитие спиртного, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Ранее в Telegram-каналах появилось видео инцидента, снятое очевидцами на остановке общественного транспорта. На кадрах - девушка выпрыгивает из разбитого окна автобуса и начинает драться с прохожими. На следующих кадрах прохожие пытаются удержать двух девушек, ведущих себя неадекватно. Также в кадр попал момент задержания полицейскими одной из хулиганок. Сообщается, что утром на улице Цюрупы девушки кинули пустую бутылку шампанского в окно автобуса, очевидцы затащили их в автобус и вызвали полицию. Одна из них пыталась сбежать, выпрыгнув из разбитого окна. РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии сообщали, что злоумышленницы доставлены в отдел полиции №10 по городу Уфе. Проводится проверка. "Сотрудниками полиции установлены личности задержанных девушек. Ими оказались 20 и 21-летние уфимки. По предварительным данным, причиной инцидента стало сделанное пассажирами автобуса замечание за распитие спиртных напитков", - рассказали в пресс-службе башкирской полиции подробности инцидента. В ведомстве отметили, что в отношении одной из девушек составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

https://ria.ru/20240402/sk-1937261436.html

https://ria.ru/20240605/zamechanie-1950590078.html

уфа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, россия, республика башкортостан