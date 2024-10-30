Рейтинг@Mail.ru
В МВД объяснили инцидент с девушкой, выпрыгнувшей из окна автобуса в Уфе - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 30.10.2024 (обновлено: 17:30 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/avtobus-1980966408.html
В МВД объяснили инцидент с девушкой, выпрыгнувшей из окна автобуса в Уфе
В МВД объяснили инцидент с девушкой, выпрыгнувшей из окна автобуса в Уфе - РИА Новости, 30.10.2024
В МВД объяснили инцидент с девушкой, выпрыгнувшей из окна автобуса в Уфе
Инцидент с двумя девушками в Уфе, одна из которых выпрыгнула из разбитого окна автобуса, произошел из-за замечания пассажиров за распитие спиртного, сообщили... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:09
2024-10-30T17:30
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980971112_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_77842d1b87c7d63112fe063109f3813c.jpg
УФА, 30 окт - РИА Новости. Инцидент с двумя девушками в Уфе, одна из которых выпрыгнула из разбитого окна автобуса, произошел из-за замечания пассажиров за распитие спиртного, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Ранее в Telegram-каналах появилось видео инцидента, снятое очевидцами на остановке общественного транспорта. На кадрах - девушка выпрыгивает из разбитого окна автобуса и начинает драться с прохожими. На следующих кадрах прохожие пытаются удержать двух девушек, ведущих себя неадекватно. Также в кадр попал момент задержания полицейскими одной из хулиганок. Сообщается, что утром на улице Цюрупы девушки кинули пустую бутылку шампанского в окно автобуса, очевидцы затащили их в автобус и вызвали полицию. Одна из них пыталась сбежать, выпрыгнув из разбитого окна. РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии сообщали, что злоумышленницы доставлены в отдел полиции №10 по городу Уфе. Проводится проверка. "Сотрудниками полиции установлены личности задержанных девушек. Ими оказались 20 и 21-летние уфимки. По предварительным данным, причиной инцидента стало сделанное пассажирами автобуса замечание за распитие спиртных напитков", - рассказали в пресс-службе башкирской полиции подробности инцидента. В ведомстве отметили, что в отношении одной из девушек составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
https://ria.ru/20240402/sk-1937261436.html
https://ria.ru/20240605/zamechanie-1950590078.html
уфа
россия
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980971112_131:0:882:563_1920x0_80_0_0_efcd75ec0b2113deee0830fa2dda4884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, россия, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан
В МВД объяснили инцидент с девушкой, выпрыгнувшей из окна автобуса в Уфе

МВД: девушка выпрыгнула из окна автобуса в Уфе после замечания пассажиров

© СоцсетиДевушка выпрыгивает из разбитого окна автобуса в Уфе. Кадр видео
Девушка выпрыгивает из разбитого окна автобуса в Уфе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Соцсети
Девушка выпрыгивает из разбитого окна автобуса в Уфе. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 30 окт - РИА Новости. Инцидент с двумя девушками в Уфе, одна из которых выпрыгнула из разбитого окна автобуса, произошел из-за замечания пассажиров за распитие спиртного, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео инцидента, снятое очевидцами на остановке общественного транспорта. На кадрах - девушка выпрыгивает из разбитого окна автобуса и начинает драться с прохожими. На следующих кадрах прохожие пытаются удержать двух девушек, ведущих себя неадекватно. Также в кадр попал момент задержания полицейскими одной из хулиганок. Сообщается, что утром на улице Цюрупы девушки кинули пустую бутылку шампанского в окно автобуса, очевидцы затащили их в автобус и вызвали полицию. Одна из них пыталась сбежать, выпрыгнув из разбитого окна.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
В Волгограде группа подростков избила мужчину за замечание в автобусе
2 апреля, 09:43
РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии сообщали, что злоумышленницы доставлены в отдел полиции №10 по городу Уфе. Проводится проверка.
"Сотрудниками полиции установлены личности задержанных девушек. Ими оказались 20 и 21-летние уфимки. По предварительным данным, причиной инцидента стало сделанное пассажирами автобуса замечание за распитие спиртных напитков", - рассказали в пресс-службе башкирской полиции подробности инцидента.
В ведомстве отметили, что в отношении одной из девушек составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Уфе мужчина ранил ножом пассажира автобуса
5 июня, 10:46
 
ПроисшествияУфаРоссияРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала